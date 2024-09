A Kúria megsemmisítette a balatonföldvári megakikötő építési engedélyét

Nyertek a civilek Balatonföldváron: a Kúria megsemmisítette a Veszprém megyei kormányhivatal által a balatonföldvári strandkikötő megépítésére kiadott engedélyt. Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület elnöke elmondta, hogy bár ők adták be a felülvizsgálati kérelmet, őket is kellemes meglepetéseként érte az ítélethirdetés.

A Kúria kedden megsemmisítette a Veszprém megyei kormányhivatal által a balatonföldvári strandkikötő megépítésére immár harmadszorra kiadott engedélyt és új, negyedik eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot – írja a Magyar Narancs.

A lap szerint a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület azok után fordult felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához, hogy a Pécsi Törvényszék márciusban elutasította a civil szervezet kifogását a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal döntése ellen, mely néhány éven belül harmadszor is engedélyt adott a 175 állásos megakikötő megépítésére a Nyugati strand kellős közepén.

A Pécsi Törvényszék ezt megelőzően kétszer is a civileknek adott igazat, megsemmisítve a kormányhivatali engedélyeket, és új eljárást előírva. A kormányhivatal azonban következetesen újra és újra kiadta a kikötőengedélyt, így a beruházó Balabo Kft. szünetekkel, de építeni tudta a kikötőt, mely mára komoly készültségi fokig jutott.

A döntés után Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület elnöke elmondta a Magyar Narancsnak, hogy bár ők adták be a felülvizsgálati kérelmet, őket is kellemes meglepetéseként ért a tanácsvezető bíró ítélethirdetése.

Az embernek ilyen döntés után nyomban visszatér a magyar bíróságokba vetett hite. Az írásos indoklás ismerete nélkül, egyelőre csak a bírói tanács szóbeli indoklását hallva mi úgy értelmeztük a Kúria döntését jogi képviselőnkkel, Sebők Mártonnal: a Kúria a kikötőengedély hatályon kívül helyezésével együtt azt is kimondta, hogy a strand funkciója a kikötő megépülésével alapvetően megváltozik és a kormányhivatalnak legközelebb úgy kell kiadnia az engedélyt, hogy ez ne változzék meg

– fogalmazott Herényi Károly.

Az egyesültet elnöke arról is beszélt, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy a kikötő is üzemeljen és a strand funkciója se változzon. Elmondása szerint azért is örülnek, mert a döntés értelmében a Kúria visszatért a Mosolygó Balatonföldvár Egyesület eredeti, öt éve hangoztatott alapálláspontjához, miszerint a kikötő azért nem helyezhető el a strandra, mert akkor megváltozik a strand funkciója.

Mint fogalmazott, nem létezik „öszvér” megoldás, mert azt a jogszabály is tiltja, de korábban a balatonföldvári helyi építési szabályzatban (HÉSZ) is szerepelt ez a tiltás. „S bár igaz, hogy az első két törvényszéki döntés után, a harmadikat megelőzően a földvári képviselő-testület módosította a HÉSZ-t, hogy szabad utat engedjen a kikötőnek, de álláspontunk szerint törvénysértő módon. Várjuk tehát az írásos indokolást és a fejleményeket” – jelentette ki Herényi Károly.