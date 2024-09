Semjén Zsolt a Bese-ügyről: Miért tartozik ez rám?

Vadai Ágnes levélben érdeklődött Semjén Zsoltnál, hogy milyen kapcsolat volt közte és Bese Gergő volt dunavecsei plébános között, amire a miniszterelnök-helyettes visszakérdezett: „Miért tartozik ez rám?”. Semjén Zsolt azt is furcsának találja, hogy a DK képviselője ennyire feltűnően foglalkozik a papok szexualitásával.

„Valóban csak a Karmelitában és csak épületmegáldáson találkozott Bese Gergővel, a NER immár bukott sztárpapjával?” – kérdezte Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért, és egyházdiplomáciáért felelős minisztertől.

A DK országgyűlési képviselője azután fordult Semjén Zsolthoz, hogy a Magyar Hang megírta, hogy „Bese Gergő Péter (akkor még) dunavecsei plébános Nacsa Lőrinc KDNP-s frakcióvezető-helyettes és frakciószóvivő stábjának fizetési listáján volt 2018 őszétől évekig”, de amikor idén májusában a kormánypártok már tudhattak a pap viselt dolgairól, akkor a plébános édesanyját alkalmazták. Vadai Ágnes szerint mindez azt jelenti, hogy „a bukott NER-pap igen szoros kapcsolatot ápolt a KDNP frakcióval”.

Semjén Zsolt válaszában értetlenkedésének adott hangot, hogy DK képviselője miért őt kérdezi a papok botrányairól, majd elmagyarázta Vadai Ágnesnek, hogy a képviselő miért képviselő és nem próféta.

Ön az utóbbi időben feltűnő érdeklődést tanúsít katolikus papok szexualitása iránt, és ebbéli olthatatan érdeldődéséből nekem ír leveleket. Miért nem nekik?!? Miért tartozik ez rám?

– áll a miniszterelnök-helyettes írásbeli válaszában.

Felhívta a DK politikusának a figyelmét arra is, hogy „Nacsa Lőrinc esetében levelének akkor lenne értelme, ha Bese úr eltévelyedésének napvilágra kerülése után adott volna neki megbízási szerződést”. Semjén Zsolt azonban mint emlékeztetett, ez korábban történt.

Nacsa Képviselő Úr nem lát bele sem a lelkekbe, sem a jövőbe. Ezért is képviselő és nem próféta. Tájékoztatom továbbá, hogy sem Nacsa Lőrincnek, sem Rétvári Bencének nem vagyok a szóvivője, ráadásul kérdése amelyet már megválaszoltam ezúttal sem érint kormányzati feladatot

– zárta a válaszát.

Akta terjedt róla kormányzati körökben

Mint beszámoltunk róla, Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután kiderült, hogy a kormányközelinek tartott katolikus pap melegpartikon vett rész, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. A felfüggesztést követően a vasarnap.hu szerkesztősége bejelentette, hogy ezzel megegyezően megszünteti Bese Gergő szerzői működését a lapnál.

Bese Gergő hosszú ideje mozog fideszes körökben, rendszeres résztvevője a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A botrány kirobbanása után Orbán Viktor Facebook-oldaláról azonnal eltűntek az eseményekről készült képek.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredett LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.

Bese Gergő a botrány kirobbanása után közleményében arról írt, hogy rászedték, naivságát kihasználták, és elveszítette józan ítélőképességét. „Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el. Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, akinek csalódást okoztam” – fogalmazott a plébános.