Megszólalt Bese atya: Rászedtek, naivságomat kihasználták, és elveszítettem a józan ítélőképességem

Nyilvánosság elé állt, és bocsánatot kért a melegpornóbotrányba keveredett Bese Gergő dunavecsei plébános. A NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal.

Hibát követtem el. Rászedtek, naivságomat kihasználták, és elveszítettem a józan ítélőképességem. Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el. Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, akinek csalódást okoztam

– írta a 777 szerkesztőségéhez eljuttatott közleményében.

Elmondása szerint papi szolgálatát, tanári munkáját a tőle telhető legjobb tudással és óriási energiával végezte, azonban ez a szolgálat most a felfüggesztésével véget ér. Bese Gergő köszönetet mondott mindazoknak, akik felajánlották segítségüket, és imáikkal támogatták.

Bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben szeretne visszavonulni, elcsendesedni, bűnbánatot gyakorolni, és átgondolni az életét. Közleményét egy, a Máté evangéliumából származó idézettel zárta: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja”.

Végleg kiesett a NER kegyeiből

Mint beszámoltunk róla, Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután a plébános melegpornóbotrányba keveredett. A felfüggesztést követően a vasarnap.hu szerkesztősége bejelentette, hogy ezzel megegyezően felfüggeszti Bese Gergő szerzői működését a lapnál.

Bese Gergő hosszú ideje mozog fideszes körökben, rendszeres résztvevője a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A botrány kirobbanása után Orbán Viktor Facebook-oldaláról azonnal eltűntek az eseményekről készült képek.

Úgy tűnik, ezzel a botránnyal Bese Gergő végleg kiesett a NER kegyeiből, a Fidesz pedig a cancel culture módszeréhez nyúlva teljesen eltörölte a plébános emlékét, minden nyomot eltüntetve arról, hogy bármikor is közük volt egymáshoz.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredett LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.