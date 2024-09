A Tisza Párt ismét visszautasította a közmédia meghívását

A közmédia kedd este közölte, hogy Magyar Péter negyedszer is visszautasította az M1 48 perc című műsorának meghívását. Korábban az árvízi védekezésre hivatkozott, miért nem tartja időszerűnek a vitát Orbán Balázzsal, valamint felrótta a közmédiának, hogy 220 napig nem volt sürgős neki megszólalási lehetőséget adni. A negyedik elutasítás után pedig október 5-ére hívta szimpatizánsait a köztévé székháza elé.

Mint elmondták, ezúttal Gerzsenyi Gabriella és Dömötör Csaba vitatták volna meg pártjaik álláspontját Magyarország európai uniós képviseletéről. Többek között arról, hogy a Tisza Párt képviselője az Európai Parlamentben a rezsicsökkentéssel kapcsolatban védte a multinacionális cégeket, míg a Fidesz kitart a családokat érintő rezsicsökkentés fenntartása mellett − adta hírül az MTI.

A vita ezúttal sem jön létre, mert a Tisza Párt Sajtóosztálya elutasította megkeresésünket, sőt, meg is fenyegette a meghívó közmédiát. Idézzük: „Nemsokára találkozunk a Kunigunda utcában. Vagy így, vagy úgy” − hangzott el.

A műsorban azt mondták: „természetesen a továbbiakban is hívni és várni fogjuk műsorunkba a Tisza Párt képviselőit, függetlenül attól, hogy folyamatosan gyalázzák a közmédiát és munkatársait.”

Magyar Péter szerda reggel rövid Facebook-bejegyzésben tette közzé, hogy október 5-ére a közmédia székháza elé hívja a Tisza Párt szimpatizánsait:

Add tovább! Október 5., szombat délután. Találkozunk a közmédiának hazudott propagandagyár előtt. Készüljetek! Aki egy szabad, élhető Magyarországot szeretne a gyerekeinek és az unokáinak, az velünk tart.

Már három próbálkozás is történt

Az előző hét elején megírtuk, hogy a köztévé Magyar Pétert és Orbán Balázst is meghívta vitára a stúdiójába, akkor arra hivatkozott a Tisza Párt elnöke, hogy az árvízi védekezésen dolgozik az egész országgal együtt, ezért visszautasította a lehetőséget.

A politikus Orbán Balázsnak is üzent: „Ilyenkor nem a propagandaadótokon kell okoskodni, hanem meg kell fogni a lapátnyél (és a munka) végét”, hozzátéve, hogy ilyen helyzetben a felelős politikusok az ország védelmével foglalkoznak. A Tisza Párt elnöke így azt javasolta Orbán Viktor politikai igazgatójának, hogy látogasson ki a Római-partra homokzsákot tölteni, ha pedig mindenképp ragaszkodik a „nyakkendős, öltönyös eszmecseréhez”, akkor várja meg az árvíz levonultát.

A közmédia figyelembe vette Magyar Péter kérését, ezért újabb időpontot ajánlott, azonban ezt is visszautasította a Tisza Párt elnöke, majd ismét a Facebookon tette közzé véleményét:

„Valamiért 220 napig nem volt sürgős nekik a legnagyobb ellenzéki pártnak élő megszólalási lehetőséget adni, de most nyílt közleményben ajánlgatnak – természetesen nem a kormányoldaléhoz hasonlítható – megszólalási lehetőséget. A Tisza Pártnál jelenleg minden hadra fogható ember és önkéntes az árvízi védekezésben dolgozik, és nem kívánunk napi szinten hazudozó és bűncselekményeket elkövető propagandisták játékához asszisztálni” – közölte a Tisza Párt.

Ha a köztelevízióban szakemberek és nem propagandisták dolgoznának, akkor tudnák, hogy a Tisza Párt elnökének a Fidesz elnökével / a miniszterelnökkel van megbeszélnivalója, nem az állampártban és a kormányban semmilyen érdemi pozícióval nem rendelkező Orbán Balázzsal

− áll a politikus közleményében, amelyet már Orbán Balázs sem hagyott szó nélkül, melyben utalt arra, hogy korábban Magyar Péter többször is számonkérte a köztévét, hogy nem hívja meg stúdiójába, így nem tud vitázni a kormánypártok képviselőivel. Ez azonban csak kibúvó a megmérettetés alól, közölte a Fidesz politikusa.

Harmadik időpontként október 9-ét ajánlották fel a Tisza Párt elnökének, melyet Strasbourgban tartanának a magyar uniós elnökség európai parlamenti bemutatójának keretében.

„A magyar uniós elnökség bemutatásán az Európai Parlamentben a tervek szerint én is ott leszek, illetve Ön is ott lesz mint képviselő. Pontosabban elvileg Önnek is ott kellene lennie. A javaslatom a következő: ezen esemény margóján tartsunk egy külön vitát kettőnk között a magyar közmédia szervezésében” – közölte Orbán Balázs.

Ha a televízió is beleegyezik, akkor remélem, hogy ez így Önnek is elfogadható lesz, és nem jön több angolnázás, vádaskodás, elsomfordálás. Képviselő Úrnak a saját hitelessége megmentése érdekében csak igent kellene mondania arra, amit hónapok óta követel másoktól. Bátorítanám, ezúttal ne legyen gyáva! Én kivárom

– üzente a politikai igazgató Magyar Péternek.