Medve pusztított egy hajdú-bihari tanyán, több állattal is végzett

Egy nagytestű barna medve portyázhatott egy hajdú-bihari tanyán, a tulajdonos szerint több állat is a ragadozó áldozatául esett. Pár napja még Nógrád vármegyében észleltek friss nyomokat. A medve azonban már Hajdú-Bihar vármegyében jár, ahol egy gazda elmondása szerint három birkával és egy kutyával is végzett.

Egy nagytestű barna medve portyázhatott egy hajdú-bihari tanyán, a tulajdonos szerint több állat is a ragadozó áldozatául esett. Pár napja még Nógrád vármegyében észleltek friss nyomokat, a medve azonban már Hajdú-Bihar vármegyében jár.

Egy hajdú-bihari település környékén látták is a helyeik a medvét, legalábbis erről számoltak be, de Nyírmártonfalva polgármestere, Filemon Mihály is felhívta a figyelmet az arra kóborló állatra csütörtöki Facebook-bejegyzésében, de elmondása szerint hiába jelezték a hatóságoknak – a Nyírerdő Zrt., a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság valamint a Kormányhivatal felé –,

nem vették komolyan az észlelést, mondván: ezen a területen még soha sem láttak medvét.

A polgármester a Hajdú-Bihar vármegyei hírportállal, a HAON-nal járta körbe azokat a helyszíneket, ahol a jelzések szerint látták a medvét, köztük Molnár István tanyáját is. A gazda elmondása szerint a sajtóban megjelent észlelések előtt hetekkel járhatott náluk a barna medve, amely komoly pusztítást végzett a tanyán.

Három és fél hete történt, a medve a lónál bontotta a falat és a birkáknál, a kétszárnyas ajtót pedig teljesen leszakította. Három birka elpusztult a támadás következtében, két birkát még kezelek, az egyik kutya pedig olyan súlyosan megsérült, hogy hiába vittem állatorvoshoz, ő sem tudott rajta segíteni, az eb két nappal később elpusztult

– számolt be a gazda, aki a karmok nyomát is megmutatta a stábnak.

Mint írtuk, néhány héttel ezelőtt Miskolcon a járókelők számoltak be arról, hogy az Avason, a Horváth-tetői játszótér környéki erdősávban is medvenyomokat láttak. A Miskolci Önkormányzati Rendészet munkatársai fokozott járőrözést ígértek a környéken.

Az első nagyobb meglepetést pedig az a medve okozta Magyarországon, aki az alföldön kóborolt 2018-ban és végül Sándorfalva közelében fogták be, majd szabadon engedték a szlovák határnál.