Az egyik felvételen az látható, hogy a szürke személyautó és mögötte egy ponyvás kisteherautó érkezik az átterelt szakaszon. A kisteherautó türelmetlenkedik, villog az előtte szabályosan haladó autóra.

Ezt követően a személyautós megállt a terelés közepén, kiszállt, ahogy a mögötte jövők is és heves vitába kezdtek,

aztán egy erős jobbegyenes is elcsattant.

A másik videóban tettlegességig nem fajult a helyzet, de ott is saját életüket veszélyeztetve álltak meg a terelésben – hívta fel erre a figyelmet MKIF, majd aláhúzták, hogy továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be a KRESZ szabályait.

A Megáll az ész! sorozatban a múlt héten az M1-es autópályáról mutattak meglepő felvételeket a közutasok.