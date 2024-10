Orbán Viktor elérte a hőn áhított határvonalat, már csak az a kérdés, merre tovább

Újabb 3 ezer követővel lett gazdagabb Orbán Viktor tábora a Facebookon, a miniszterelnök ezzel átlépte a régóta ostromolt határvonalat, és 1,301 milliósra növelte táborát Mark Zuckerberg oldalán. A kormányfő ezt feltételezhetően az árvízben aktív szerepével, de nem kizárt, hogy új profilképével abszolválta, amely szintén jól csapódott le követőinél.

Van, akin az árvíz sem segített

Orbán Viktor egy év alatt mintegy 20 ezer követővel növelte meg táborát, hiszen tavaly szeptember végén még 1,282 milliónál járt. Ez nem tűnik soknak, de ha figyelembe vesszük, hogy a pártelnökök közül – Magyar Pétert leszámítva, aki csak idén bukkant fel a politikai palettán – ilyen arányban senki sem tudta növelni táborát, sőt Gyurcsány Ferencnek éves távlatban még csökkent is, akkor valóban kiváló eredmény volt ez.

Apropó, Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke július óta pártelnök, így csak az augusztusi sorozattól szerepel a Lájkok Ligájában. Akkor 354 ezernél tartott, most 377 ezer felett jár Facebook-követőinek száma. Azaz átlagosan havonta 12 ezer körülivel növeli táborát. Ha tartani tudja ezt a kifejezetten erős tempót, akkor mindössze 77 hónap múlva, azaz 2031 elejére meg is előzheti Orbán Viktort, feltéve természetesen, ha a miniszterelnök tábora nem növekszik tovább a mostaniról. Árvízben egyébként ő is rendkívül aktív volt, ami szintén jól sült el számára.

A Facebook-lista a többi szereplőnél érdemben nem változott, Tompos Márton (Momentum) és Kovács Gergely (MKKP) tudott ezer közelit emelni a követőszámán, az élen állók között viszont folytatódott mind Vona Gábor (2RK), Gyurcsány Ferenc (DK) és Márki-Zay Péter (MMN) hibahatáron belüli csökkenése. Érdekes, de a Demokratikus Koalíció elnöke úgy vesztett követőiből, hogy szintén minden nap kint volt homokzsákot pakolni, reklámozta könyvét, posztolt hajnali sakkozásról és még félmeztelenül is megmutatta magát. Hiába, mintegy 400 felhasználó így is elpártolt tőle.

Az X-en jobb gyorsul a kormányfő

Az egykori Twitteren jelentős változás nem történt, hiszen Orbán Viktor továbbra is magabiztosan őrzi első helyét, különösen úgy, hogy ő képes a legnagyobb növekedésre a platformon hónapok óta. A miniszterelnök immár 400 ezer fölé növelte táborát, a második Toroczkai László (Mi Hazánk) is csak alig 43 ezerrel kullog mögötte, a többiek még hátrébb vannak. Magyar Péter még mindig nem indította el hivatalos oldalát az X-en, csak a Facebook-posztjait tükrözi, amelyekkel ezen a felületen nem tud elérni hasonló sikereket.

Képekkel kommunikálni

Nem úgy, mint az Instagramon, a képekkel jóval könnyebben tud kommunikálni a Tisza Párt elnöke, immár 121 ezres táborra tett szert a Meta kisebbik oldalán. Itt is Orbán Viktor vezet jócskán, 223 ezres tábora van a kormányfőnek, őt követi Magyar. A harmadik hely még Gyurcsány Ferencé, de mivel a DK elnöke itt is vesztett követőiből – ha csak keveset is –, nem lehet teljesen nyugodt, még ha a következő Márki-Zay Péter és Vona Gábor is lefelé tendál, a többiek pedig labdába sem rúghatnak.

Fiatalokkal a fiatalokért

A TikTokon már hajszállal jobb a helyzet, legalábbis ott nagyobb a tömörülés a dobogó fokai körül. Az első továbbra is Orbán Viktor, immár 200 ezer feletti követővel, a második Toroczkai László, 129 ezerrel. A harmadik helyen viszont változás történt: Márki-Zay Pétert letaszította a dobogó alsó fokáról Magyar Péter, és immár 107 ezerrel ő vette át a harmadik helyet. Hamarosan pedig Toroczkait is beérheti. Sovány vigasz Gyurcsány Ferencnek, de a TikTokon legalább nem zuhant, hanem nőtt a követőinek száma, még ha csak kétszázzal is.

Megállt a növekedés

Toroczkai Lászlónak ugyanakkor nem csak a TikTok és az X miatt főhet a feje, sokkal jobban fájhat számára, hogy hosszú idő után megállt a YouTube-csatornájának növekedési üteme. A Mi Hazánk elnöke ugyanúgy 227 ezer feliratkozóval rendelkezik, mint augusztus végén, amivel ugyan magabiztosan vezet, de Magyar Péter nagyon jön föl mögötte. A Tisza vezetője újabb 10 ezer követőt gyűjtött a videómegosztó portálon, ezzel már 150 ezer fölé növekedett tábora.

Újabb változások jönnek

A Lájkok Ligája jelenlegi listája most szerepelt utoljára így, hiszen Kunhalmi Ágnes a hétvégén jelezte, hogy nem indul el az MSZP elnöki posztjáért, így a helyére biztosan új szereplő lép be októberben.

(Borítókép: Németh Emília / Index)