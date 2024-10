A polgármester eldurrantotta a pénzt, a zuglóiaknak mára csak a gaz és a kosz maradt

Utánam az özönvízzel kellene most locsolni és a XIV. kerületi zöldfelületeket ápolni, a parkgondozásra szolgáló éves keretösszeget ugyanis megette a választások előtti kampányszerű pénzköltés. A vesztes polgármester most feltett kézzel távozik.

Zugló városgazdálkodási cége már tavasszal jelezte a XIV. kerület vezetésének, hogy nagy baj lesz. A hétfőn leköszönt Horváth Csaba vezette önkormányzat ugyanis a június 9-ei önkormányzati választásokig bezárólag úgy költötte a parkfenntartásra, zöldfelület-gondozásra rendelkezésre álló pénzt, mintha nem lenne holnap.

Tette mindezt annak ellenére, hogy a Zuglói Zrt. vezérigazgatója hivatalos levélben már márciusban azt írta, az önkormányzat két nagy EU-s közbeszerzésen keresztül megkötött szerződése alapján rendelkezésre álló (Nagy Zöld, illetve Nagy Út névre keresztelt) támogatás intenzív felhasználása zajlik. A Nagy Zöld keretszerződés – mely a zöldfelületek karbantartását hivatott fedezni – éves keretösszege 960 millió forint volt, a Zuglói Zrt. részéről ugyanakkor világossá tették, hogy 2024. augusztusától az önkormányzat részéről többletfedezetet kell biztosítani, mivel akkorra ez a forrás kimerül.

A túlköltést szemérmesen ugyan még a megnövekedett „képviselői igényekkel” magyarázták, de – mint arra Várnai László képviselő rámutatott – nyilvánvalóan a városvezetés felpörgetett kampánytevékenységét szolgálta: extra fűnyírásokat, virágültetéseket, kapkodva zajló parképítéseket rendeltek, éjjel-nappal kampányüzemmódban parádézott a két frissen vett utcaseprőgép és a locsolóautó. Az önkormányzat híradásaiban ez az intenzív tenni akarás jól nyomon is követhető.

A Zuglói Zrt. vezérigazgatója konkrétan úgy fogalmazott:

2024 nyarán szükséges lenne két darab, körülbelül 300 millió forint összegű közbeszerzést megindítanunk, amelyekkel a feladatellátást biztosítanánk, amíg az új képviselő-testület által kiírandó közbeszerzés le nem zárul.

A vezérigazgató jelzéseiről a képviselőknek nem volt tudomása, ezeket Horváth Csaba eltitkolta, így csak most, a szeptemberi utolsó testületi ülésen, a vezérigazgatótól kapott információk után szembesültek azzal, hogy a munkák koncentrálásával gyakorlatilag közpénzből kampányolt a polgármester. Hogy pontosan mit is okozott az éves parkfenntartásra elkülönített keret idő előtti felélése, arról a helyben lakók tudnának beszámolni.

A Németpróna utcánál, illetve a Rákospatak utca és Szugló utca sarkán az ott parkoló autók mellett hegyekben áll a szemét, nincs lenyírva a fű, mindenütt letört faágak éktelenkednek, miközben a növényeket senki sem locsolja. A járókelő.hu bejelentőoldalán csak szeptemberben 15 megoldatlan közterületi elhanyagoltságot jeleztek a Zuglói Zrt. számára.

A zöldfelület-gondozásra fordítható keret idő előtti kimerüléséhez az is jelentős mértékben hozzájárult, hogy a megbízást elnyerő Deergarden Parkfenntartó Konzorcium ceruzája rendkívül vastagon fogott. Példa erre az az 530 öntözőzsák, amelyet a fák törzsére húznak. Ezeket darabonként bruttó 20 ezer forintért számlázták ki az önkormányzat cégének, s bár ebben a kihelyezés költsége is benne volt, a piacon már kis tételben is 6000 forintért kaphatók. Persze kérdés, hogy mi értelmük van, ha az év második felében már nincs, aki vizet töltene beléjük.

Július 27-én újabb levelet írt a főigazgató Horváth Csaba polgármesternek, melyben hangsúlyozta,

hogy forráshiány miatt a szükséges feladatellátás szolgáltatási színvonala sérül, erre vonatkozóan már lakossági jelzések is érkeznek.

Augusztus 22-én pedig arról tájékoztatta, hogy az útfelújításokat célzó Nagy Út keretszerződés – melyben 2025. áprilisi zárásáig 700 millió forint áll rendelkezésre – szintén kimerülőben van. 2024 júniusáig 500 milliót költöttek el belőle út- és járdajavítási feladatokra, így júliusra kimerült, ezért nagyjából 300 millió forint többletfedezet biztosítását kezdeményezte a feladatellátáshoz.

Ekkor azonban már lezajlott az önkormányzati választás, amit Horváth Csaba polgármester elvesztett. A pótlólagos forrásbevonást felvető levélre Horváth kabinetfőnöke, Illyés Ágnes válaszolt, aki tudatta, hogy „Polgármester Úr a hátralevő bő egy hónapban már nem vállal sem kisebb, sem nagyobb összegű kötelezettségeket, ezért sajnálatosan a többletfedezetet sem fogja tudni biztosítani”.

