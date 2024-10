Lezuhant egy kisrepülő Dunakeszinél

Lezuhant egy kisrepülő Dunakeszin a Gizella utcánál – számolt be az Infostart a dunakeszipost nyomán. A hírt a helyi lap főszerkesztője is megerősítette, a lap a közösségi média oldalán is közzétett egy bejegyzést.

Mint írták, egy bérlő szállt fel a Dunakeszi Repülőtérről, amikor hibát észlelt. Próbált visszafordulni, azonban nem volt meg a kellő sebessége és felhajtóereje. Információk szerint a pilóta könnyebb sérüléseket szenvedett.

Utoljára áprilisban számoltunk be hasonló esetről, amikor is egy halálos kisrepülő-baleset történt szombat délelőtt Martonvásár és Ráckeresztúr között, az áldozatokat sokáig keresték, a helyszínre érkező mentők már nem tudtak segíteni rajtuk.

Akkor egy sportrepülőgép csapódott a Martonvásár és Ráckeresztúr között elterülő mezőgazdasági területre. Mindkét, a járműben utazó férfi a helyszínen életét vesztette.