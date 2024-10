Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is megszólalt a HÉV járatritkításairól

Mint arról beszámoltunk, nincs elég működő szerelvény, ezért a ráckevei H6-os HÉV-en 18 százalékos, a gödöllői H8-ason 13-23 százalékos, míg a csepeli H7-es vonalon 12 százalékos férőhelycsökkenést okozna az állami fenntartó.

„A rendelkezésre álló járműkapacitás a jelenlegihez képest 4 motorvonategységgel kevesebb jármű napi forgalomba adását teszi lehetővé” – írta a MÁV–HÉV Zrt. a HÉV járatritkításainak indoklásaként a menetrendi tervezetről szóló előkészítő anyagokban a HVG szerint. A MÁV–HÉV Zrt. kapacitásszűkítési tervét a BKK és a főváros is hevesen bírálta (a MÁV–HÉV utóbb közleményben reagált a sajtóhírre).

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán a HÉV járatritkításával kapcsolatban megírta, hogy mindez Budapest számára teljesen elfogadhatatlan.

Az állam működésképtelenségének a budapestiek nem lehetnek kárvallottjai

– emelte ki bejegyzésében. A főpolgármester hozzátette, hogy évek óta kongatják a vészharangot, hiszen számukra régóta világos, ha az állami fenntartású MÁV–HÉV nem szerez be új járműveket, vagy nem pörgeti fel a felújítást, akkor ellehetetlenülhet a közlekedés Budapest külső kerületeiben és egy sor agglomerációs településen is.

„A MÁV–HÉV-et üzemeltető állam gyakorlatilag azt várja tőlünk, hogy válasszunk: a csepeliek, a soroksáriak, vagy épp a cinkotaiak közlekedését áldozzuk fel pusztán azért, mert ők nem végzik rendesen a feladatukat. A válasz nyilvánvaló: egyiket sem!” – hangsúlyozta Karácsony Gergely.

Amit ők akarnak, az az utasoknak hosszabb várakozást, tumultust, rosszabb minőségű szolgáltatást, majd nyilvánvalóan az autós forgalom növekedését, több dugót, rosszabb levegőt eredményezne

– húzta alá a főpolgármester.

„Amíg Budapesten az elmúlt években alacsony padlósra cseréltük az összes budapesti buszt, új trolikat szereztünk be, sőt, épp a napokban is érkezett egy új CAF villamos, aközben az állami fenntartású és jóval több pénzből gazdálkodó MÁV–HÉV hagyta lerohadni az egyébként is régen cserére érett vonatokat. Mi tesszük a dolgunkat, itt az ideje, hogy ők is tegyék!” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.

Vitézy Dávid felsorolta a felelősöket

Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt is megszólalt az üggyel kapcsolatban a Facebook-oldalán. „Hajmeresztő tervvel állt elő Lázár János: jelentősen ritkítaná a Budapestre közlekedő HÉV-eket, annak ellenére, hogy ingázók százezrei használják ezeket a vonalakat. (...) Az ok prózai: az 50 év fölötti vonatok egyre kevésbé bírják a strapát” – kezdte bejegyzését.

A korábbi főpolgármester-jelölt szerint mindezekért az elsődleges felelősség a kormányt és Lázár János építési és közlekedési minisztert terheli,

mivel mint írja, a szaktárca már két éve semmilyen lépést nem tett a HÉV-ek cseréje érdekében, a korábbi visszavont járműtendert nem indították újra, sőt, a korábbi uniós forrásokat is kihúzták a beszerzés mögül.

Vitézy Dávid emellett felelősként megemlíti Tarlós István korábbi főpolgármestert is, „aki 2016-ban átadta a HÉV-eket az államnak anélkül, hogy világos, számonkérhető garanciákat kapott volna a Főváros a vonalak fejlesztésére”. Felelősnek tartja továbbá Karácsony Gergelyt is, mivel szerinte a 2024 elején Lázár Jánossal kötött új tarifamegállapodásban elveszítette a megrendelői jogait Budapest.

Itt tartunk tehát jelenleg. Egy biztos: a járatritkítás megvalósulása ellen mindent el kell követni, ez úgy az agglomeráció, mint Budapest közös érdeke. Lázár Jánosnak a hazai kötöttpályás közlekedés módszeres leépítése és a HÉV-ek ritkítása helyett azonnal intézkednie kellene a HÉV-projektek újraindítása és a járműbeszerzések érdekében

– írta Vitézy Dávid.