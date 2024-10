Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ennyi önkéntes még soha nem csatlakozott a haderőhöz

Magyarország minden kiképzett katonával erősebb és biztonságosabb – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf szombaton Budapesten, a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütételén. A honvédelmi miniszter azt is közölte, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi önkéntes még soha nem csatlakozott a haderőhöz.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának (NKE HHK) budapesti campusán, a Zrínyi Miklós laktanyában tartott ünnepségen úgy fogalmazott: 1179-en jöttek össze az ország minden sarkából, hogy életre szóló fogadalmat tegyenek, és amióta a Magyar Honvédség (MH) bevezette az önkéntes tartalékos rendszert, ekkora létszámú katonai eskütétel még nem volt.

Az esküt tett katonákhoz szólva kiemelte, felemelő érzés, hogy a haza számíthat az önként vállalt szolgálatukra. Az ünnepségen a honvédelmi miniszter azt mondta, hogy amikor június közepén elindították a Szeretem, megvédem! kampányt, akkor nem behívót, hanem meghívót küldtek. Hangsúlyozta: Mostanra több mint 2600 hazafi „válaszolt a meghívásra” és szerződést kötött a Magyar Honvédséggel.

Kiemelte, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi önkéntes még soha nem csatlakozott a haderőhöz.

„Szeretjük a hazánkat és készen állunk megvédeni. Készen állunk arra, hogy együtt erősítsük Magyarország, a magyar emberek biztonságát” – hangoztatta a miniszter. Közölte, a frissen belépők közül már 300-an úgy döntöttek, hogy „még egy lépéssel beljebb” mennek, és az MH szerződéses állományához csatlakoznak.

A haza védelméhez a területvédelmi tartalékosok éppen úgy szükségesek, mint a hivatásos és a szerződéses katonák – jelentette ki, megjegyezve, hogy az új területvédelmi rendszert 2023-ban hozták létre a magyar haderőfejlesztési program fontos lépéseként. A honvédelmi miniszter Reels-videóban is üzent.

A tartalékosok feladatrendszere eltér a hivatásos haderőétől

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta a figyelmet arra, hogy a területvédelmi tartalékosok feladatrendszere eltér a hivatásos haderőétől, jellemzően a helyi jelenlétre koncentrál. A legfontosabb feladatuk a harctér előkészítése, az objektumvédelem és a hivatásosok támogatása. A hét területvédelmi ezred, ezek zászlóaljai és századai hagyományos, könnyű fegyverzettel bírnak, és „kapillárisszerűen, a járások szintjéig átszövik” az országot.

Felidézte, hogy a területvédelmi tartalékosok már élesben is megmutatták, mire képesek: komoly szerepet játszottak az őszi árvízi védekezés során. A hivatásos katonák a vadonatúj és legmodernebb harceszközökkel az ország stratégiailag fontos területein lévő támaszpontokon vannak jelen, ők a védelem „gerincoszlopai”. Az esküt tevő katonákat a történelmi események felidézésével arra emlékeztette, hogy annak a 35 nemzedéknek a követői, amelyek az ország megalapítása óta harcoltak a hazáért.

Nyomába léptek mindazoknak a magyar honvédőknek, akik történelmünk során becsülettel éltek és haltak, és megőrizték Magyarországot a magyarok országának

– hangsúlyozta. Mint mondta, a ma élő nemzedék feladata, hogy a következő generációk is szabad, biztonságos és a tisztes megélhetést nyújtó országba születhessenek.

„A világ és Európa az elmúlt években ismét a veszélyek korába lépett” – hívta fel a hallgatóság figyelmét a miniszter, utalva a tömeges illegális migrációra, a szomszédban dúló, ukrajnai háborúra és a közel-keleti konfliktusra, a terrorveszélyre és az erősödő antiszemitizmusra. „A béke és a biztonság nem magától értetődő, a békéhez erőre van szükség” – jelentette ki, hozzátéve: Magyarország ezért folytatja a honvédelem erejének növelését és a honvédelmi rendszer teljes újjáépítését.

A Honvéd Vezérkar főnöke is üzent

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, az esküt tevő katonák azt vállalták, hogy a legnehezebb körülmények között is Magyarország védelmét szolgálják. „Az eskütétel nem pusztán egy esemény, hanem közösségi és személyes vállalás” – mondta.

Értékelése szerint az eskü súlyos és tiszteletet érdemlő döntés, mert áldozatot kíván, de egyben lehetőséget is jelent, hogy a tartalékosok maradandót alkossanak, helyi szinten biztosítsák a közösségek védelmét. Ő is kiemelte a területvédelmi tartalékosoknak az árvízi védekezésben betöltött szerepét. Kitért arra is, a toborzókampány sikere, hogy szemmel láthatóan nőtt a tartalékos állomány létszáma, és látható, hogy a társadalom fontosnak tartja, hogy részt vegyen a haza védelmében.

Az esküt tevőket a „nemzet élő pajzsának” nevezte, amely biztosítja, hogy Magyarország biztonságos és szabad maradjon. A nagyszabású eskütételi esemény végén a legidősebb tartalékos katona jelképesen átadta a stafétabotot a legfiatalabb bajtársának.