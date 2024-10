Új rekord született: közel kilencezren tanultak meg fél nap alatt újraéleszteni

Közel kilencezer, 8-18 éves diák és laikus segítő tanulta meg az újraélesztés alapjait csütörtökön az MVM Dome-ban, az október 16-i világnap alkalmából. Ismert személyiségek, többek között Zacher Gábor, Scherer Péter, és Zséda is jelenlétükkel támogatták a kezdeményezést.

Október 16-a az újraélesztés világnapja, ekkor minden évben a laikus segítségnyújtás fontosságára emlékeztetnek szakértők, orvosok és számos programot szerveznek annak érdekében, hogy minél több magyar ember merjen azonnali segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Magyarországon évente átlagosan 27 ezer esetben következik be hirtelen szívhalál, sok tragédia elkerülhető lenne, ha azonnal, a keringésleállást követő 3-5 percen belül megkezdenék az újraélesztést a helyszínen tartózkodók – hívták fel a figyelmet a Te kezed is menthet életet! projekt szervezői. Buresch Györgyi, Nagy Krisztina Zsuzsanna és Báblics Tamás annak érdekében, hogy a fiatalok bátrabban nyújtsanak elsősegélyt közel kilencezer általános- és középiskolás diákot hívtak az MVM Dome-ba szervezett tömeges újraélesztés oktatásra.

A program a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZTE SZAKK) Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály (SBO) dolgozóinak kezdeményezése. A csütörtöki rekordkísérletet megelőzően már több alkalommal is szerveztek sikeres, kollektív BLS-oktatást. 2018-ban Szegeden, 982 fő részvételével állították fel az egyidejű újraélesztés hazai rekordját, egy évvel később, ugyanitt három gimnázium diákjait (összesen 2450 főt) oktatták jó minőségű mellkasi kompresszióra. Mindezt 2023 októberében 7351 diák meghívásával fejelték meg, idén pedig a fővárosi akcióval megközelítették a kilencezret, amivel új rekord született.

A diákok közel 80 intézményből vettek részt a rekordkísérletben. A rendezvényre a projekt céljaival azonosuló hírességek is ellátogattak: Zacher Gábor, Scherer Péter, Zséda, Szalai Ádám, Vecsei H. Miklós, Kárpáti Dódi, Korani Eleni, Szabó Simon és Sena Dagadu is oktatófantomot ragadott. A megvalósításban Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata, Szeged és Szombathely városa, a budapesti tankerületi központok és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, 80 szegedi sürgősségi szakdolgozó és orvos, instruktor 70 önkéntes segítő, pedagógusok, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ is közreműködött.

„A legfiatalabb generáció rendkívül rátermett és magabiztos, ezáltal a krízishelyzetekre – így egy egészségügyi vészhelyzetre is – gyorsan és jól reagál. Társadalmunk szempontjából fontosnak tartjuk, hogy minél többen sajátítsák el az újraélesztés alapjait, ezért is támogattuk örömmel a Te kezed is menthet életet! kezdeményezést – fogalmazott Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatának polgármestere.