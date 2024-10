Kiss Ambrus abban bízik, hogy megvalósulhat a „Navracsics light” program

Megindult a lakáspolitikai verseny a kormány és a főváros között. Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója arról számolt be, hogy már régóta rendelkeznek egy 10 elemes javaslatcsomaggal, és a kormány is kezdeményezőként lép fel. Budapest vezetése most azt várja, hogy a területfejlesztési operatív programban (TOP) rendelkezésre álló mintegy 20 milliárdos keretösszegből írják ki már idén a lakhatás támogatási pályázatokat, ezek kerüljenek meghirdetésre. Emlékeztetett, e területen Budapestre vonatkozóan eddig 0 forintról döntött a kormány.

A rövidtávú lakáspiac árfelhajtó hatású, ezért a rövidtávú lakáskiadások esetében (Airbnb) egyetértenek a kormány által meghirdetett 2 éves moratóriummal, de úgy vélik, rövidíteni lehetne a hatálybalépés idején. Azzal viszont nem értenek egyet, hogy Airbnb növekvő adótételei mellett nem jelenik meg a hosszútávú (1 évnél hosszabb) lakáskiadásoknál egy ezzel ellentétes irányú (50 százalékos) adókönnyítés. Azt szeretnék, hogy a legalább 3 évre kiadott lakások esetében legyen jövedelemadómentesség. Ezzel serkenteni lehetne, hogy új lakások jöhessenek be az albérletpiacra.

Az üzleti célú lakásvásárlások vonatkozásában azt kérik a kormánytól, hogy 2 éves moratóriumot vezessenek be a harmadik országbeli állampolgárainak budapesti lakásvásárlásaira.

A rossz állapotú, üresen álló önkormányzati lakásokat a TOP+ forrásaiból felújítják, ezzel párhuzamosan funkcióváltást is terveznek, például államtól megkapott régi iskolaépület vonatkozásában. Azt, hogy ezekből önkormányzati bérlakások lehessenek, jelenleg akadályozza, hogy a hatályos építési szabályok miatt minden lakáshoz kötelező parkolóhelyeket kialakítani. Kezdeményezik a kormány ennek törlését.

„Navracsics light”, SZMSZ, HIPA

2025. január 1-től megváltozik a Duna-part építési szabályzata. Azt kezdeményezték, hogy az addig eltelő átmeneti időszakban ne lehessen kikötő fennmaradásához, illetve létesítéséhez hozzájárulni, azaz legyen erre 2024. december 31-ig kvázi moratórium. Ezt megtámadta a Kormányhivatal, a főváros vezetése viszont azt javasolja a képviselőknek, hogy tartsák fenn a fővárosi álláspontot.

Hasonló a helyzet a digitális reklámberendezések közterületi elhelyezésének szabályozása esetében is, mely 2025. szeptember 30-tól változik. Itt is engedélyezési moratóriumot vezettek be az átmeneti időszakra, de ezt is megtámadta a Kormányhivatal. Budapest vezetése itt is fenntartaná a fővárosi álláspontot.

A következő közgyűlési ülésen már dönthetnek a fővárosi cégek igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjairól és tisztségviselőiről. Erre már csak azért is szükség van, mert a jelenlegiek mandátuma lejár, a törvényes működés fenntartása miatt ezért pótolni kell őket. Karácsony Gergely a személyi javaslatai megtétele előtt még egyeztet a frakciókkal.

A főigazgató arról is beszélt, hogy jövőre még 15 milliárd forinttal nőne a szolidaritási hozzájárulás, de Kiss Ambrus abban bízik, hogy megvalósulhat a „Navracsics light” program, azaz a szolidaritási hozzájárulás összegét 75 milliárd forinton befagyasztják, és a 2024-es évihez viszonyított helyi iparűzési adó (HIPA) növekményt nem veszi el végül a kormány. A volt főpolgármester-helyettes úgy látja, fővárosi önkormányzati szinten a HIPA 303 milliárd forint összegben teljesülhet.

A frakcióktól újabb SZMSZ módosításokra vonatkozó javaslatok érkeztek, a főpolgármester pedig további módosítókat fogadott be. A Fidesz javaslatának helyt adva például

Karácsony Gergely kész formalizált Budapest infót tartani abban az esetben, ha a kormányinfókon minden magyar sajtótermék meghívót kap és képviselői kérdezhetnek is az eseményen.

Jelenleg intenzív levelezés zajlik a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára és Budapest főjegyzője között arról, hogy az SZMSZ-ről hogyan lehet szavazni. Kiss Ambrus főigazgató szerint a vita arról szól, hogy „szét lehet-e módosítózni” az SZMSZ-t. Ennek a helyettesek esetleges megválasztása szolgáltathatna példát. Szeretnék ugyanis elkerülni, hogy a frakciók módosíthassák a Karácsony Gergely által beterjesztett főpolgármester-helyettes személyének nevét. A városvezetés most azon az állásponton van, hogy csak a főpolgármester által befogadott módosítókról lehessen szavazni.

Főpolgármester-helyettes vagy helyettesek személyi kérdése egyébként nincs napirenden, így a jövő szerdai fővárosi közgyűlés ülésén nem is lesz ilyen személyi döntés.

(Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése 2024. október 4-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)