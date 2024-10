Korábbi hagyományt élesztett újra a Tisza Párt, meggyújtották a forradalom lángját

„Milyen szimbolikus az, hogy az a kormány hagyta magára a forradalom lángját, amely magát egyébként nemzetinek mondja. Most Orbán Balázs hazaáruló szavai után talán nyilvánvalóvá vált, hogy miért is tették ezt” – mondta a Tisza Párt elnöke kedd este a rendezvényen, ahol csaknem 10 év után lobbant fel újra a Forradalom Lángja az 1996-ban az '56-os Szövetség közadakozásából, Göncz Árpád akkori köztársasági elnök javaslatára elkészült Forradalom Lángja emlékmű előtt. Magyar Péter felidézte, hogy 1996-tól egészen 2013-ig, minden évben a forradalom kitörésének előestéjén, október 22-én '56-os túlélőkkel, hősökkel együtt meggyújtották a forradalom lángját, amely november 4-ig égett.

Magyar Péter elmondta, hogy utoljára 2016-ban gyújtották meg a forradalom lángját és azóta feledésbe merült ez a hagyomány. Ám mostantól kezdve gondoskodni fognak róla, hogy minden évben október 22-én 19 óra 56 perckor ez a láng felgyulladjon, és egészen november 4-ig a forradalom leverésének, vagyis az oroszok, szovjetek bejövetelének napjáig égjen, hirdesse annak a sok száz, sok ezer magyar honfitársunknak az emlékét, akik életüket és szabadságukat adták egy független, szabad, szuverén Magyarországért.

– mondta Magyar Péter, aki arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt október 23-i megmozdulása erről a helyszínről indul.

Mi nem zárt helyen, nem kordonok mögött, nem fémdetektoros kapukon túl ünnepelünk, nem is kötelezünk senkit arra, nem is ajánlunk szabadnapot sem, ingyenebédet senkinek ahhoz, hogy följöjjön, és közösen ünnepelhessünk. Így is rengetegen leszünk