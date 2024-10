Nyakunkon a téli időszámítás, de az időjárás erről nem akar tudomást venni

Vasárnap óraátállítás, és ezzel kezdetét veszi a téli időszámítás, de az időjárás mintha nem akarna erről tudomást venni, napsütéssel és 20 fokos hőmérséklettel fordul rá a téli időszámításra. A keleti országrészben nagyrészt zavartalanul napos idő lesz miután a pára és a köd feloszlik. A Dunántúlon a felhőzet fokozatosan szakadozik, zsugorodik, de nyugat felé haladva egyre nagyobb az esélye annak, hogy egész nap felhős marad az ég.

A Dunántúlon gyenge eső is előfordulhat. A keleti, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk lökések kísérhetik – derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Továbbra sem kell fronthatással számolni az arra érzékenyeknek.

Az idő a hétvégén is zavartalan lesz az anticiklon fogsága miatt, viszont kissé keletebbre vándorol középpontjával, azonban még így is a magasnyomás lesz hatással a hétvége és a jövő hét első felének időjárására. Akkor is jellemzően 15, 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk, ráadásul az éjszakai gyenge fagyok is engednek fogságukból, a hidegre érzékeny helyeken is fagypont fölötti értékek lesznek a jellemzőek.

