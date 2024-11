Megható sorokkal búcsúzott Hadas Krisztától Tóth Krisztina költő

A közösségi oldalán közzétett posztban mesélte el Tóth Krisztina költő, író, hogy kamaszkoruk óta ismerték egymást Hadas Krisztával, s bár ritkán találkoztak, követte pályáját. Azt írta róla, fáradhatatlan, megvesztegethetetlen és derűs volt.

„Legutoljára október nyolcadikán találkoztunk. Amikor leírom, hogy legutoljára, még mindig nem tudom elhinni, hogy meghalt” – fogalmazott, majd arról is írt, hogy Hadas Kriszta legutóbb azt mesélte neki, hogy az utóbbi években kiégett a munkában.

Olyan mélyszegénységben élő interjúalanyokkal beszélget, akiknek már a nagyszülei is az interjúalanyi voltak. Hogy nincs kiút, ezt látja. Szeretett volna váltani, egy könyvet tervezett írni a generációk közti feszültségekről, a feloldatlan transzgenerációs konfliktusokról. Közben elkezdte a WMN-n publikálni a »Jön a nagyi« című sorozatot. Elkísért a buszig. Ott, a hetes megállójában azt mondta, ő tudja, hogy nem író, és nem is szeretne ebben a szerepben tetszelegni: egyszerűen meg akarja írni a tapasztalatait. Ez a könyv már nem fog megszületni, de így is gazdag, mérhetetlenül gazdag élet volt ez