Dudás Miki piaci árusnak állt, miután súlyosan beteg édesapja három boltja gazdátlanul maradt. A világbajnok kajakozó most keddtől szombatig reggel ötkor kel, és kora délutánig megállás nélkül a piacon dolgozik – írja a Blikk.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Dudás Miklós a közösségi oldalán osztotta meg, hogy 55 éves, rokkantnyugdíjas édesapjára hat bokszoló támadt rá augusztus 30-án egy benzinkúton. A világbajnok kajakozó elmondta, a tragédia miatt édesapja éber kómában fekszik egy kórházban.

Bár valamennyien nagyon aggódnak a családfőért, aki jelenleg is élet és halál között lebeg, az élet nem áll meg. A sportoló az édesanyjával közösen viszi a pesterzsébeti piacon azt a három boltot, amelyet édesapja 22 éven keresztül sikeresen üzemeltetett.

– mondta Dudás Miki a Blikknek.

A világbajnok sportolónak egyáltalán nem volt teljesen új a feladat, mivel korábban is sokat segédkezett a piacon. Elmondta, hogy gyakran nézett be az édesapjához, ha pedig segítségre volt szükség, akkor a munkától sem riadt vissza. „Nagyjából tudom, mi hogyan működik, de közel sem vagyunk annyira profik ebben, mint ő. Igyekszünk azért, és olyan szempontból jót tesz a munka, hogy lefoglal a sok aggódás mellett” – tette hozzá.

Azt is nagyon jó látni, hogy nemcsak nekünk, hanem a vásárlóknak is nagyon hiányzik apu. Ők is aggódnak érte, a könnyeikkel küszködve érdeklődnek a hogylétéről. Van, hogy együtt sírunk velük