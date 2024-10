Dudás Miklós apja továbbra is kómában van, folyamatosan romlik az állapota

Korábban beszámoltunk róla, hogy a magyar olimpikon közösségi oldalán osztotta meg a múlt héten, hogy édesapját hat bokszoló támadta meg. Az incidens augusztus 30-án történt egy benzinkúton, és mindössze másfél percig tartott. Az édesapja azóta kómában fekszik.

Az ügyben később a rendőrség is megszólalt, azt írták, a fővárosi rendőrök hajtóvadászatot indítottak, és a feltételezett elkövetők mindegyikét másfél napon belül elfogták; egy férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt, míg öt másik férfit csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

Dudás Miklós hétfő reggel a TV2 Mokka című műsorában számolt be részletesen az esetről.

Egy pletyka miatt indult el az egész, a piacon, ahol dolgozunk, egy nő azt terjesztette apukámról, hogy megcsalja anyukámat. A dolog hónapok óta tartott, a szüleimnek majdnem ráment a házassága erre, mert rengeteg vita született ebből. A nő a piacon rejtett számról hívogatta apukámat, sőt másokkal is felhívatta. Édesapámnál egy idő után betelt a pohár, és alaposan kiosztotta ezt a nőt

– mondta a kajakozó.

Dudás Miklóst is megfenyegették

Arról is beszélt, hogy azok között, akik kijöttek a helyszínre, volt egy hivatásos bokszoló, egy ketrecharcos, a többieket pedig csak úgy odahívták, hogy intézzék el az apját, nem is ismerték őket.

Apukám nagyon szeretett volna pontot tenni ennek a történetnek a végére, úgy volt, hogy ketten találkoznak. Aztán felhívtak engem is, és megfenyegettek, hogy agyon fogják verni őt, amit nyilván nem hagyhattam, szóltam apának is, és abban maradtunk, hogy odamegyek vele, ha bármi baj lenne, akkor ne egyedül legyen

– fogalmazott, hozzátéve, hogy amikor már ott voltak, egyszer csak megérkezett két másik autó, amiből kiszállt hat megtermett, kigyúrt ember, és azonnal ütni kezdték.

Közölte azt is, hogy még ha édesapja ezt túl is éli, semmi esély nincs arra, hogy valaha normális életet éljen. Elárulta, hogy a kóma alatt is romlik az állapota, ugyanis nagyon lefogyott, vérmérgezést, agyhártyagyulladást és egy tüdőgyulladást is kapott. Az orvosok is azt mondták, ha túl is éli, amire kevés az esély, akkor sem fog tudni járni, beszélni, és biztosan pelenkázni kell majd.

„Nem tudom, hogy lehet annyira feldühíteni valakit, hogy így elintézzenek egy embert. Olvastam olyan híreket is, hogy az én apám támadóan lépett fel. Ő soha nem lép fel támadóan, hiszen rokkantnyugdíjas, volt egy motorbalesete korábban” – tette hozzá.