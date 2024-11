Együttműködést ajánlott Hadházy Ákos Magyar Péternek, a Tisza Párt elnöke durván lepattintotta

Mint arról beszámoltunk, a Tolna vármegye 2-es számú választókerületében Potápi Árpád János fideszes államtitkár és országgyűlési képviselő váratlan halála miatt időközi választásokat tartanak 2025 elején. Az esemény lehetőséget adott volna a Tisza Pártnak, hogy még a 2026-os országgyűlési választások előtt képviselőt juttassanak a parlamentbe, azonban Magyar Péter szerdán bejelentést tett arról, hogy a Tisza Párt nem indít jelöltet az időközi választáson.

Minderre Hadházy Ákos is reagált, aki közösségi oldalán leírta, hogy szerinte először is fontos leszögezni, hogy ez a Tisza Párt saját döntése, amit tiszteletben kell tartani, valamint hogy egyet kell értenie Magyar Péterrel abban, hogy „valós kérdés, ha nyernének, vajon mit csinálna az az egy szem képviselőjük a parlamentnek nevezett színházban”, viszont azt is megjegyezte, hogy szerinte a távolmaradás legfőbb oka, hogy az ellenzék kilátásai ebben a körzetben nem túl fényesek, és hogy Tisza Párt „el akar kerülni egy vereséget, mert az éppen most nem jönne neki jól”, amiben Hadházy Ákos szerint van némi önellentmondás.

A képviselő szerint a döntés egyben annak is a beismerése, hogy Magyar Péterék tudatában vannak annak, hogy a magyar választások nem tisztességesek, és hogy a pálya enyhén szólva is erősen lejt. A politikus nem érti, hogy a tisztességtelen játékszabályok ellenére hogyan ígérheti meg bárki, hogy másfél év múlva biztosan leváltja a kormányt.

Magyar Péter: Bárhogy is szervezkednek, nem fognak sikerrel járni

Hadházy Ákos véleménye nem sokáig maradt megválaszolatlanul. Magyar Péter a Facebook-bejegyzés alatt egy hozzászólásban fejtette ki a véleményét. „Amit ön most itt leírt, az szó szerint megegyezik a Fidesz tegnapi kommunikációjával” – reagált Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, hogy szerinte az ellenzék nem tett semmit a választási szabályok megváltoztatásáért, és szerinte Hadházy Ákos „a Duna mozgalmat szervezi, hogy 2026-ban megpróbáljanak néhány képviselői helyet megőrizni a választáson, és ezzel megakadályozni, hogy a Tisza Párt a magyar emberek millióinak akarata szerint legyőzze a Fideszt”.

Képviselő úr, van egy rossz hírem. Bárhogy is szervezkednek, nem fognak sikerrel járni. A Tisza Párt mind a 106 körzetben elindul 2026-ban a választáson, és le fogja győzni a Nemzeti Együttbűnözés Rendszerét

– írta Magyar Péter.

Hadházy Ákos: Az a fontos kérdés, hogy mit fog tenni az ellenzék a választásig

Hadházy Ákos a hozzászólásra egy másik hozzászólásban, majd egy külön Facebook-bejegyzésben is reagált. A képviselő leírta, hogy nem neki kellene feltenni azt a kérdést, hogy az ellenzék mit tett a játékszabályok megváltoztatásáért, és megjegyzi, hogy kissé elszomorítja, amikor olyanok kérik számon rajta az „eredménytelenséget”, akik soha nem voltak kint az általa kezdeményezett megmozdulásokon.

Hadházy Ákos megjegyezte, sokkal fontosabb kérdés, hogy mit fog tenni az ellenzék a választásig a valódi választásokért, és hogy ebben Magyar Péternek kulcsszerepe van, ezért bízik benne, hogy jobban meg fogja tudni győzni a Tisza Párt elnökét, mint a többi ellenzéki politikust.

A kérdés tehát: konfettiágyúkkal lövünk-e a hatalomra és reménykedünk-e, hogy így is győzünk, vagy megpróbálunk tömegeket megmozgatni, nyomásgyakorlásként a valódi választásokért? Utóbbi esetben – ahogyan ezt láthatta is – nagyon szívesen együttműködöm Önnel. Persze, ha Ön szerint nekem nincs helyem a politikában, mert – ellenétben Önnel – 11 éve, a mocskos trafikbotrány után kiléptem a Fideszből, azt megértem

– emelte ki a képviselő.

„Inkább tárgyalok”

Magyar Péter pedig ismét reagált Hadházy bejegyzésére. Hozzászólásában azt írta, a képviselő kezdett üzengetésbe.

Én viszont, ha megengedi, most inkább tárgyalok az osztrák kancellárral és a francia elnökkel. Egyébként tömegeket eddig is a Tisza Párt mozgatott. További jó munkát!

– tette hozzá.

Mint írtuk, nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt elnöke és Hadházy Ákos egymásnak feszül. Október elején a Diákhitel Központ szerződései miatt szólalkozott össze a két politikus.