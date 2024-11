Mar, rúg és késsel hadonászik az egyik lakó, az óbudai társasházban élők tehetetlenek

Tettleg bántalmazza, verbálisan fenyegeti, inzultálja és rettegésben tartja a III. kerületi Szőlő utca egyik társasházának lakóit egy mentális betegségekkel küzdő asszony, aki nemcsak a lakókat, de a házban megforduló látogatókat is zaklatja, kérdőre vonja, ijesztgeti.

Minderről azért beszélt az Indexnek egy érintett lakó, mert úgy érzi, gyermekei nincsenek biztonságban, miközben a ház lakóin kívül senki más nem érzi át a fenyegetettségük társadalmi súlyát. A helyzet akkor kezdett tarthatatlanná válni, amikor a pszichésen beteg asszonytól elköltözött az unokahúga, aki gondját viselte, ugyanis megelégelte, hogy rendszeresen nem engedte ki, illetve be a lakásba.

Alapvetően jól szituáltnak néz ki, de ha valaki a szemébe néz, látszik rajta, hogy nem egészséges. Van, hogy csak mereven bámul. Amikor még nem tudtam a történetét, próbáltam is megvigasztalni

– mesélte Klára (akinek nevét megváltoztattuk, és arcát sem mutathatjuk, mert tart az esetleges következményektől). Azt mondja, a szóban forgó asszonytól korábban elvették és állami gondoskodásba adták két kiskorú gyermekét, amiről azonban nem tudni, hogy a téboly oka vagy következménye volt. A lakás tulajdonosai egyébként a gyerekek, a nő pedig a haszonélvező. A lakóközösségnek azért is tehertétel a jelenléte, mert a közös költséget és közüzemi számlákat nem fizeti. Jövedelme nincs, a halmozódó tartozásokat a lakásra lehetne ráterhelni, ami nem túl kedvező életkezdést ígér a majd nagykorúvá váló gyermekei számára.

Az asszony Annát néhány hete kérdőre vonta, hogy miért járkál be a lakásába, miért gondolja, hogy onnan lopkodhat, honnan szerzett hozzá kulcsot. Máskor a 14 éves lányát támadta le, mert azt gondolta, hogy a kislány is lopkod, és biztos ezért szerelték fel a kamerákat a bejáratnál. Egy férfi lakótársat – 11 éves kislánya jelenlétében – a késő esti órákban egy fegyvernek látszó (mint kiderült csak softball) pisztollyal fenyegetett. Mivel nem lehetett eldönteni, hogy éles lőfegyverről van e szó, a terrorelhárítókat is kihívták. Az asszony ekkor elbarikádozta magát a lakásában, ahová

a bűnügyi bevetési osztály rendőrei a tűzoltóság segítségével, egy darus autó emelőkosarából, az ablakon keresztül tudtak csak behatolni. A szemtanú kislány azóta egyedül a boltba sem mer lemenni.

A III. kerületi rendőrkapitányság a helyszíntől csupán 500 méterre van, a Tímár utcában, a lakók szerint ott jól ismerik az illető hölgyet. Számos alkalommal voltak kint intézkedni, előfordult, hogy órákig tárgyaltak vele, hogy engedje be őket, de a rácsot sosem nyitotta ki. Az épület hátsó oldala egy parkra néz, ahol az evangélikus templom szomszédságában rakott tüzet. Épp mielőtt a tűz továbbterjedt volna a templomra, a ház gondnoka észrevette és eloltotta.

A problémával megkeresték Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát ahonnan azonban azt a választ kapták, hogy sajnos nem rendelkeznek olyan hatáskörrel, amellyel a lakóközösségen belüli ilyen jellegű együttélési problémákat meg tudnák oldani.

Ezek alapvetően közbiztonsági kérdések. Az Önkormányzatnak leginkább akkor van lehetősége érdemi közbelépésre, ha a panaszolt személy önkormányzati bérlakásban lakik. Ekkor tarthat bérleményellenőrzést, és ha alapos ok van rá, meg tudja szüntetni a bérleti szerződést. Azonban ha valaki tulajdonosként lakik a lakásában, akkor erre értelemszerűen nincs lehetőség.

Mit mond a szolgálati szabályzat? A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló BM-rendelet is tartalmaz a kérdéskörhöz kapcsolódó rendelkezéseket: a törvény 16. §-a meghatározza, hogy a rendőr az önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagyonát veszélyeztető állapotban lévő személyt intézkedésekor megakadályozza abban, hogy kárt vagy sérülést okozzon. Ennek érdekében a rendőr kényszerítő eszközt alkalmazhat, továbbá a rendőr az öngyilkosságot megkísérlő vagy elkövetni szándékozó személyhez orvost hív, vagy közreműködik abban, hogy a mentőszolgálat egészségügyi intézetbe szállítsa. Az eseményről a rendőrség értesíti az elszállított személy ismert hozzátartozóját, törvényes képviselőjét, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

– írta a kerület aljegyzője, hozzátéve, hogy ilyen esetekben leginkább szabálysértési eljárások megindítására van lehetőség. (A szabálysértési hatósági hatáskört 2012-ben elvették az önkormányzatoktól, tehát ilyen eljárásokat már csak a rendőrség tud indítani.) A szabálysértési törvény 170. §-a szerint aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el (konkrétan garázdaságot).

A legutóbbi késes fenyegetés után egy lakógyűlést is összehívtak az ügyben, ahol eldöntötték, hogy akkor garázdaság miatt tesznek közösen feljelentést. Ezenfelül minden egyes atrocitást jelentenek a rendőrségen, és erre alapozva közösen birtokvédelmet kérnek az egész házra, hátha így sikerül jogi útra terelni az ügyet, és bíróság által elrendelni a kényszergyógykezelést.

Az ORFK részéről ugyan a konkrét ügyben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény értelmében, adatvédelmi okok miatt) nem adtak információt, de azt megjegyezték, hogy a magyar jogrend ideiglenes megelőző távoltartásról, megelőző távoltartásról és távoltartásról rendelkezik. A rendőrség ezek közül az ideiglenes megelőző (72 órás) távoltartást elrendelheti.

A rendőrség egyébként minden esetet komolyan vesz, amiről tudomást szerez, vagy amit tudomására hoznak. A fent ismertetett, illetve ehhez hasonló esetekben bejelentést és feljelentést is lehet tenni személyesen vagy a rendőrség honlapján, illetve a 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámon, a nap 24 órájában.

Kérdés, hogy ennek az „elviszik/visszajön” körforgásnak mi lesz a végkimenetele. Sz. Szilárd 2023 január 13-án zavart tudatállapotban a XI. kerületben halálra késelt egy intézkedő rendőrt. A gyilkost idén márciusban a bíróság felmentette, és elrendelte kényszergyógykezelését.

