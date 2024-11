Újabb medvenyom a Bükkben, többen már túrázni sem mernek

Felsőhámor és Újmassa között, a piros túraútvonalon fotóztak újabb medvenyomokat a Bükki Nemzeti Parkban, ami idén már a sokadik észlelés a környéken. A nyom nagyságából többen arra következtetnek, hogy ami hagyta, az bizony már nem bocs méretű, így többen is inkább kihagyják a kirándulást, nehogy találkozzanak az állattal.

Az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban érkezett jelentés arról, hogy medvenyomokat, esetleg magukat az állatokat is látták – bár szakértők szerint a felvétel nem volt valódi – a Bükki Nemzeti Parkban, Miskolc körül vagy éppen Nógrád vármegye kirándulóhelyei közelében. A legújabb bizonyítékot Az Északi-középhegység vándorai Facebook-csoportban osztották meg, amelyen egy feltételezhető medvelábnyom képe szerepel, rajta egy késsel, hogy érzékeltesse, ez már valószínűleg nem egy bocs mancsa volt – szúrta ki a Boon.hu.

Ő is az Északi-középhegység vándora

– írta a képeket megosztó felhasználó, aki annyit tett hozzá, hogy a Bükkben járt a hétvégén és ott fotózta a nyomot. Egészen pontosan Felsőhámor és Újmassa között, a piros túraútvonalon készült a kép november 2-án, amellyel sok túrázót sikerült is elrettentenie a hétvégi kirándulástól.

„Ezért nem merek mostanában túrázni, rettegek a medvéktől. A Bükki Nemzeti Park örül, ha jelentik nekik ezeket” – írta egy másik felhasználó. A portál kitért arra is, hogy 2023-ban a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Parkban is több medveészlelés történt, Aggtelek és Szilvásvárad, valamint Bükkaljai települések környékén főleg, de a Bükki Nemzeti Park területén kameracsapda is rögzített barnamedvét.

Gombkötő Tamás, a Bükki Nemzeti Park zoológiai szakreferense szerint az elmúlt 20 évben egyre több a barnamedveészlelés, ami a populáció szaporodásának, valamint a medvék természetes élőhelyeinek emberi behatásainak köszönhető. Véleménye szerint a medvék a folyóvölgyek mentén közlekednek és inkább az erdős területeken lehet számítani a felbukkanásukra, település környékére csak ritkán merészkednek.