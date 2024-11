Váratlan helyen bukkantunk Tiborcz Istvánra – megerősítette, hogy ő áll a háttérben

Tiborcz Istvánnak egyelőre 19 követője van, ő maga pedig 52 fiókot követ az X-en, amire sokan még ma is a korábbi nevét használva, Twitterként hivatkoznak. Orbán Viktor veje követi mások mellett Donald Trump régi-új amerikai elnököt, Ron DeSantis floridai kormányzót, Tucker Carlson médiaszemélyiséget, Sebastian Kurz volt osztrák kancellárt, a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalint, de a Szilícium-völgy nagyágyúi közül Elon Muskot (Tesla, SpaceX), Mark Zuckerberget (Facebook, Meta), Jeff Bezost (Amazon, Blue Origin) vagy Tim Cookot (Apple) is.

A profil alapján azt látjuk, hogy 2024 szeptemberében csatlakozott, a követők és a követések relatíve alacsony száma alapján ugyanakkor nem voltunk biztosak abban, hogy ez tényleg Tiborcz István oldala, ezért inkább megkérdeztük tőle. Érdeklődésünkre megerősítette, hogy ez valóban az ő hivatalos profilja az X-en.

Az X megkerülhetetlen tájékozódási felületté vált, ahonnan gyorsan juthat hírekhez az ember, sok esetben közvetlenül az érintett cégektől, szervezetektől, azok vezetőitől. Én is követem a világ eseményeit ezen a platformon. Mivel nemzetközi céggé váltunk, fontosnak tartottam, hogy a BDPST-vel kapcsolatos híreket, történéseket, kezdeményezéseket gyorsan, röviden és tömören magam is meg tudjam osztani ezen a felületen, amelyet az üzleti világ szereplői világszerte használnak, követnek

– mondta az Indexnek a BDPST Group tulajdonosa. Hozzátette: az is szempont volt, hogy sajnos egyre több fake news, hamis információ jelenik meg a sajtóban a BDPST-vel kapcsolatban, itt pedig gyorsan lehet reagálni rájuk, amennyiben szükséges. „Az elmúlt hetekben is használtam erre az X-et” – jegyezte meg a vállalkozó.

Tiborcz István lapunknak kifejtette: akkor szokott posztolni, amikor olyan fontos dolgok történnek a BDPST Grouppal kapcsolatban, amire szeretné felhívni a figyelmet, vagy amire különösen büszke. „Egyes híreket, bejelentéseket ezeken a felületeken teszünk majd közzé először. A közösségi médiás tartalomgyártás a jövőben sem tartozik majd a legfontosabb teendőim közé, nem vagyok politikus, és fotózkodni sem szeretek, de van kolléga, aki segít nekem ebben” – bocsátotta előre az üzletember.

Nem vagyok a legaktívabb közösségimédia–használó. A LinkedInen rendszeresen posztolok, ha van olyan céges aktualitás, ami ezt indokolja, emellett hetente néhányszor ránézek, hiszen itt is követem a partnerek és az iparági szereplők üzleti történéseit, és a kapcsolattartásra is használom. Ugyanez jellemző az X-re is