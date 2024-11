Két nő bánt el a táskarablókkal a Szolnokra tartó vonaton

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik egy vonaton próbáltak elrabolni egy táskát, de a sértett a barátnője segítségével azt visszaszerezte – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleményéből.

A vádirat szerint a bódult állapotú vádlottak a Budapest–Szolnok között közlekedő vonaton, Monor térségében figyeltek fel arra, hogy egy lány hátrahagyta a táskáját, amíg a mosdóba ment. Az elkövetők ekkor az üléshez léptek, egyikük elterelte a sértett barátnőjének figyelmét, míg a másik magához vette a táskát, és azzal a vasúti kocsi emeletére mentek. A barátnő észrevette a táska eltűnését, és értesítette a mosdóban lévő lányt, majd az elkövetők után ment – áll a tájékoztatásban.

A sértett is követte barátnőjét az emeletre, ahol többször eredménytelenül szólította fel a táskáját tartó vádlottat, hogy adja azt vissza. Ekkor ez az elkövető veréssel fenyegette meg őt. Ezután a férfi felállt és a táskával elindult, de a sértett és barátnője dulakodni kezdtek a táska megszerzése érdekében vele, mivel az elkövető azt akár erőszak útján is meg akarta tartani. A másik elkövető amellett, hogy folyamatosan biztatta társát, segített is neki a menekülésben, mert megpróbálta visszatartani a nőket.

Végül a huzakodás során a sértett barátnőjének sikerült visszaszereznie a táskát, és az elkövetők elmenekültek, mivel észrevették a közeledő jegyvizsgálót.

A Monori Járási Ügyészség a két férfival szemben rablás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat. Az esetet a vonat biztonsági kamerája is rögzítette, a felvételt Magyarország Ügyészsége osztotta meg.