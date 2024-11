Ismét megszólalt az ELTE tanszékvezetője Orbán Balázs doktorijáról, nem tágít a véleményétől

Polyák Gábor, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanszékvezetője egy újabb Facebook-bejegyzéssel tovább görgeti a lábra kelt és szárnyakat kapott adok-kapok játszmát, mely azzal indult, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az intézményben kíván PhD-fokozatot szerezni. Polyák kis túlzással nem örül ennek és véleményének markánsan hangot is adott. Az egyetem után több közéleti szereplő is reagált az ügyre, de a tanszékvezető továbbra is rendíthetetlenül kiáll a véleménye mellett, miszerint Orbán Balázsnak doktori védésével kapcsolatban az oktatási intézmény a politikai kiszolgáltatottság miatt nem tud objektív döntést hozni.