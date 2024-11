Elbocsátották Pajor Tamást a Hit Gyülekezetéből

Cikkünk frissült!

A Hit Gyülekezetének Sajtóosztálya az Indexhez eljuttatott közleményében a következőket írja:

„Pajor Tamás a Partizánnak adott Youtube-interjújában pénteken bejelentette, hogy bár továbbra is a Hit Gyülekezetéhez tartozik, a vezetésétől visszább kíván húzódni és az alkalmait ritkábban fogja látogatni.

Tamás döntését, miszerint a részidőben végzett szolgálatáról le kíván mondani, a Hit Gyülekezete vezetése tudomásul veszi. Az elmúlt évtizedekben végzett munkáját ezúton is köszönjük. Természetesen továbbra is örömmel látjuk egyházunk alkalmain, istentiszteletein.

Életére és családjára Isten gazdag áldását kívánjuk!”

Ezek alapján igaznak bizonyultak a hírek, miszerint Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze felmondásnak vette azt, amit Pajor Tamás a Partizánnak adott interjújában elmondott. Erről először a Magyar Hang írt egy, a szerkesztőség birtokába került hangfelvétel alapján. A zenész a Gulyás Mártonnak adott interjúban többek között arról beszélt, hogy a gyülekezet vezetőségétől miért távolodott el.

A beszélgetés „A gyermekeim kárvallottjai a Hit Gyülekezete nevelési elveinek” címet kapta. Pajor Tamás ezt úgy kommentálta a közösségi oldalán: „sajnos a címadás tendenciózusra sikerült, de sajnos erre nem volt befolyásom, mi több, nem is láttam a megjelenés előtt, utólag került rá ez a cím. Egy nagyon érzékeny, személyes témát érintettem e tárgykörben, amelynek a szövegkörnyezetéből emelt ki a szerkesztő egy gondolatot. Már csak ezért is érdemes az egészet meghallgatni, de a beszélgetés egyéb, szerteágazó és fontos tartalma miatt is. Igyekeztem kellő árnyaltsággal megragadni ezeket a nagyon összetett és mély témákat...”

Az interjúban Pajor Tamás azt is mondta: „továbbra is a Hit Gyülekezetéhez tartozom, de sokkal nagyobb hangsúlyt teszek az önálló spirituális útkeresésemre és a művészi alkotómunkámra. Ritkábban járok, és a vezetésétől távolabbra húzódtam.”

A lap birtokába került egy hangfelvétel, amelyben a Hit Gyülekezete szombat délutáni istentiszteletén Németh Sándor a prédikáció végén azt mondta: „jelezni akarom, szomorúan hallottam, hogy Tamás az mondja, hogy visszalép a szolgálattól, vezetéstől satöbbi. Nem fogom kényszeríteni, de a nyilvánosság előtt elmondott beszédét olyan felmondásnak tekintem – ugye, részben egyházi szolgálatban alkalmaztuk őt –, amit el kell fogadni.”