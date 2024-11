Kedd reggel jelent meg a hír, hogy Budapesten módosulna a jövőben az egyéni választókerületek száma, az eddigi 18-ról 16-ra. Napközben az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága már döntést is hozott az ominózus törvényjavaslat mellett két másikról is, így azok az Országgyűlés elé kerülhetnek.

Összesen három törvényjavaslatról döntött kedden az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. A javaslatok a következők:





Kettővel kevesebb képviselője lehet Budapestnek, mivel teljesen átrajzolnák a választási térképet. Egy új Alaptörvény-módosítás értelmében nem lenne kötelező az ügyészek közül választani a legfőbb ügyészt. Egy módosító javaslat szerint egy év börtönnel büntetnék az agresszív kommentelést.

A Telex beszámolója szerint a fideszes többség most arról döntött, hogy a fentebb leírt három javaslat az Országgyűlés elé kerülhet, így a képviselőknek előbb lehetősége lesz vitázni, majd szavazni is róla.

A szavazásokat megelőzően az ellenzék részéről a momentumos Szabó Szabolcs, valamint a párbeszédes Szabó Tímea is nehezményezte, hogy mindössze alig pár órával az ülés kezdete előtt kapták csak meg a módosításokról szóló dokumentumokat. Vejkey Imre, a bizottság KDNP-s elnöke ezzel kapcsolatban úgy reagált: most csak arról döntenek, hogy a javaslatok az Országgyűlés elé kerüljenek, nem a bizottságban vitáznak róluk.

Választási atombomba vagy szükséges lépés?

Ahogy arról az Index is beszámolt, Sebián-Petrovszki László DK-s országgyűlési képviselő kedd hajnalban tette közzé azt a 65 oldalas dokumentumot, amely szerint a Fidesz javaslatára a jövőben módosulnának a választókerületek Budapesten. Az ellenzéki politikus azt írta, a döntéssel Budapestre egy „választási atombombát” dobtak le, gyakorlatilag minden körzetet átrajzolnak.

Ennek értelmében a választókerületek számát Pest vármegyében a jelenlegi 12-ről 14-re emelné, míg Budapesten 18-ról 16-ra kellene csökkenteni. A felosztás eképp alakulhat:





A módosítás követően az 1. számú választókerületben már csak az I. kerület maradna benne teljes egészében, ehhez az V., a VI., a VII., a XI. és XII. kerület egyes részeit tennék hozzá.

A 2. számú választókerületbe jelenleg a XI. kerület egy része tartozik, a módosítást követően az V., a VIII. és a IX. kerület fennmaradó részeiből állna.

A 3. számú választókerület jelenleg a teljes XII. kerületből, valamint a II. kerület egy részéből áll, a módosítás után viszont a XI. és XII. kerület egyes részeit tennék egybe.

Amennyiben megtörténik a módosítás, a 4. számú választókerület csak a II. kerületből állna. Jelenleg ez a II. és III. kerület egyes részeiből áll.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a javaslattal kapcsolatban a közösségi médiában azt írta:

A balliberális sajtó és politikusok most valami szenzációként és meglepetésként tálalják, hogy Budapesten csökken a választókerületek száma a következő választáson. Pedig már évek óta tudni, hogy erre szükség van, ugyanis az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény alapján ha egy választókerületben a választásra jogosultak száma 20 százaléknál nagyobb mértékben eltér bármelyik irányba, változtatni kell a határokon. Budapesten és Pest vármegyében márpedig ez a helyzet.

Ceglédi Zoltán elemző azt írta: „Sok vita lesz a választókörzetek friss átrajzolásáról, kezdve azzal, hogy az sem fair, amikor előző este közlik, hogy másnap ilyen horderejű ügyben döntenek, és az a jelenlegi helyzet sem, hogy bár 2022-ben Budapesten is a Fidesz volt a legnagyobb párt, a 18 fővárosi egyéni mandátumból egy jutott neki. Ez a mostani, új leosztás alapján úgy módosulhat, hogy a 16-ból jut neki kettő.”

Az elemző megjegyezte: „Plusz, ha bármi közöm lenne ehhez, akkor az ellenzék helyében most kezdeném el tuningolni Pest megyében a szervezeteket, ahol eleve egyre erősebbek, és most két pluszmandátumot is nyerhetnek. Szóval Budapestet az ellenzék ellenében rajzolták át, és nyilván másutt is ez volt a szándék, ám érdemes, sőt kötelező egyenként megvizsgálni, ez sikerült-e.”

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)