Matolcsy György az esemény honlapján olvasható köszöntőjét azzal kezdte, hogy ötödik alkalommal tér vissza a Budapest Eurázsia Fórum, és egyben a Magyar Nemzeti Bank megalakulásának századik évfordulóját is ünneplik. Az MNB elnöke hangsúlyozta, hogy 1924 óta jelentősen megváltozott a világ, a jegybankárok pedig mindent megtettek, hogy lépést tartsanak ezzel. A felelősségük és a mandátumuk bővült, de az alapvető cél nem változott: a nemzet jobbítása.

A jegybankelnök úgy látja, hogy az elmúlt évek eseményei, köztük a klímaváltozással, a pénzügyi válságokkal, a világjárvánnyal és a növekvő geopolitikai feszültségekkel arra tanítottak, hogy a legégetőbb problémák globálisak, amelyek nemzetközi együttműködéssel oldhatók meg. Az MNB az eurázsiai együttműködés elmélyítésének egyik vezető szorgalmazója, ennek részeként született meg a Budapest Eurázsia rendezvénysorozat is.

„A siker kulcsszavai: tehetség, tudás, technológia és tőke” – ez az idei esemény címe, amely Matolcsy György szerint jól tükrözi a gazdaságokban az elmúlt száz évben végbement változásokat, és egyben a jövőbe vezető utat is mutatja. A jegybankelnök kiemelte: egy évszázaddal ezelőtt a tőkét tartották a gazdasági növekedés egyik, ha nem a legfontosabb mozgatórugójának, és bár technológiailag fejlett, globális társadalmunkban továbbra is jelentős tényező, a tehetség és a tudás a gazdasági siker legfontosabb tényezőiként vezető szerepet töltenek be. Matolcsy György büszkén mondja, hogy Magyarország élen jár ebben a trendben, példaként említve, hogy 2023-ban két új magyar Nobel-díjast is ünnepelhettünk – Karikó Katalint és Krausz Ferencet.

Napjainkban azok az országok a legsikeresebbek, amelyek a tudás, a technológia és a tőke előnyös keverékét tudják felépíteni a tehetségek által vezérelve, amihez elengedhetetlen a támogató oktatási rendszer

– vélekedett Matolcsy György.

Az Eurázsia Fórum idei előadói többek között arra a kérdésre összpontosítanak, hogy milyen kiigazításokra van szükség a fenntartható növekedés és a jólét eléréséhez egy tehetségalapú, technológiailag fejlett globális társadalomban. Az esemény a globális pénzügyi rendszer megbízhatóbbá és hatékonyabbá tételének módjait, a változó globális világrendet, a geopolitika jövőjét és a technológiai áttörések hatását vizsgálja. Az előadók azt is felmérik, milyen reformok szükségesek a multilaterális szervezetekben.

A csütörtöki esemény nyitóbeszédeit Orbán Viktor és Matolcsy György tartja

„Sikerült győznünk a világjárvány ellen, és jól haladunk az egész évtized új tervének felvázolásával” – mondta Matolcsy György a 2023-as Budapest Eurázsia Fórumon tartott nyitóbeszédében. A jegybankelnök felvázolta, hogyan profitálhatunk a technológiai forradalomból, és milyen szerep jut nekünk az új világrendben – írtuk akkori cikkünkben.

A tavalyi eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter is felszólalt. A tárcavezető többek között arról beszélt, hogy Magyarország lehetőséget kínál Ázsia számára az európai kapcsolatok építésére.

