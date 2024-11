Nincs megállás, megemelné a parkolási díjakat Budapest vezetése

Nem lesznek könnyű helyzetben azok, akik továbbra is autóval akarnak közlekedni a főváros központi területein. Speciális kedvezményekkel a városvezetés a közösségi közlekedés felé terelné az utazókat. Új szerepet kaphat a Budapest GO.

Budapest vezetése magasabb fokozatba kapcsolná a fővárosi autózás visszaszorítását, legalábbis ez olvasható ki Karácsony Gergely előterjesztéséből, amelyben a díjfizető zónák tarifáinak további emelésére tett javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek. A Népszava arról ír, hogy amennyiben a képviselők rábólintanak jövő szerdán az előterjesztésre, úgy a parkolási tarifák 25 százalékos emelésére számíthatnak az autósok.

A tervezet szerint az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden napján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kellene fizetni, ugyanúgy mindennap, de csak este 8-ig. A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között.

Annak érdekében, hogy a fővárosban közlekedőket a közösségi közlekedés igénybevétele felé tereljék, a díjból 25 százalékos kedvezményt adnának azoknak, akik

a parkolási díjat Budapest GO alkalmazás útján fizetik, illetve

akik havi közösségi közlekedési BKK bérletet vásárolónak.

Egy bérlettel 2 rendszámra jár a kedvezmény. Ezekkel a kedvezményekkel a jelenlegi szinten tarthatják az autósok a parkolási díjakat. Bizonyos (egyelőre még meg nem határozott) össztömeg felett viszont kétszer akkora összeget kell majd fizetni. A Budapest GO alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos érvényességi idejű, teljes árú érvényes bérlettel rendelkező autós egy autóra 5000 forintért kedvezményes havi bérletet válthat a bérlet érvényességének idejére egy őrzött, fizető P+R parkolóba.

Az új tarifák 2026. július elsején lépnek életbe, ellentétben a rendelet egészével, amely 2025. január elsejétől lenne hatályos.

A halasztás oka az, hogy meg kell várni, amíg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kifejleszti a Budapest GO parkolásra alkalmas verzióját.

A kerületi parkolásüzemeltetés költségeit is drasztikusan csökkentenék azzal, hogy a kerületi önkormányzatokat felmentenék a parkolóautomaták üzemeltetési kötelezettség alól azzal, hogy megteremtenék a Budapest GO alkalmazás általános közlekedési applikációvá történő fejlesztésének jogszabályi alapjait, azaz kivennék a kerületeket (és a fővárost is) az állami Nemzeti Mobilfizetési Zrt. hatóköréből. A most legfeljebb 250 méterenként álló parkolóautomatákat 75 méterenként felállított tájékoztató táblák váltanák fel. Ezeken a parkolási díj megfizetésének módjairól, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az adott övezetre érvényes kódjáról adnának információt. A változás elmozdulást jelent az új, mobilfizetési rendszer bevezetése felé.

