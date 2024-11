Bíróságra mennek a kis benzinkutak, amiért a GVH nem vizsgálta a Molt

2021 novemberében a kormány üzemanyagárstopot vezetett be, amelynek köszönhetően egységesen 480 forint lett az alapüzemanyagok literenkénti árának legfelső határa. Az ágazat többi szereplőjét azonban nem korlátozta a kormány, így ennek eredményeképpen az üzemanyag nagykereskedelmi, vagyis az üzemanyag beszerzési ára meghaladta a kiskereskedelmi maximumárat.

A kormány aztán 2022 februárjában megpróbálta orvosolni a problémát és 480 forintban határozta meg az alkalmazható nagykereskedelmi árak maximumát is. Emiatt viszont a hazai igények 70 százalékát kielégítő Molon kívüli nagykereskedők kivonultak az országból, ami elsősorban a tőlük vásárló kis benzinkutakat érintette hátrányosan, akiknél azonnali üzemanyaghiánnyal fenyegetett.

A Mol ekkor leszerződött a beszállító nélkül maradt benzinkutakkal, azonban a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) szerint ezek a szerződések méltánytalanul kedvezőtlen feltételeket biztosítottak a kis benzinkutaknak – többek között a Mol csökkenthette a kiosztott üzemanyag méretét, és még az adag elszállításáról is a kis benzinkutaknak kellett gondoskodniuk.

2022 novemberében aztán a Mol készlethiányra hivatkozva elsőként ennek a körnek a kiszolgálását függesztette fel. Az FBSZ szerint ugyanakkor ez idő alatt az egyenárasítás és a kedvezőbb ellátás, vagy épp hosszú távú szerződésajánlat miatt a törzsvevőik egy része a nagyobb láncokhoz szegődött. Bár decemberre már a nagy kutak is kiürültek, ami után a kormány eltörölte az árstopot és így visszatértek a független kutak korábbi nagykereskedői, a – jellemzően alacsonyabb díjakat alkalmazó – kis egységek korábbi forgalma máig nem tért vissza eredeti szintjére.

Az FBSZ szerint a Mol lépései jogszabálysértő módon korlátozták a szabad verseny feltételeit.

A GVH szerint nincs mit vizsgálni

Az érdekképviselet először az EU versenyhatóságához fordult, azonban a beadványukat a GVH-hoz irányították. A magyar hatóságnál az ilyen esetek kivizsgálására a részletes versenyfelügyeleti eljárás szolgál, ugyanakkor annak lefolytatását előzetes vizsgálataik alapján akár meg is tagadhatják. A Népszava információi szerint most is ezzel élt a hatóság.

A Gazdasági Versenyhivatal a kis hazai töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége beadványa ellenében elutasította a Mol 2022-es piaci magatartását illető részletes versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását

– erősítette meg a lap információját Gépész László, az érdekképviselet alelnöke.

Az alelnök kifejtette, hogy a döntést az FBSZ nem fogadta el, így az illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordult.

