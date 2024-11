Megakadályozták Magyar Pétert, hogy belépjen a bicskei gyermekotthonba

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke folytatja országjárását, amelyben a gyermekotthonokat és szociális intézményeket látogatja országszerte, hogy bemutassa, milyen körülmények között élnek ott az állami gondozott gyerekek. Miskolcon már összefutott Magyar és Cséplőné Gönczi Veronika gyermekvédelmi vezető, ahol ugyan megtiltották Magyarnak, hogy felvételeket készítsen, majd fel is vették, ahogy beszél a vezetővel, de az EP-képviselő így is megosztott pár fotót a gyermekotthonban uralkodó állapotokról.

Itt nem állt meg a történet, Rétvári Bence is reagált a felvételekre, majd a Belügyminisztérium kitiltotta Magyart a gyermekotthonokból és szociális intézményekből. Ennek újabb epizódja zajlott péntek délelőtt Bicskén, ahová ugyan megérkezett Magyar, viszont Cséplőné és Csizi Péter, a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára már a kapuban várta a Tisza Párt elnökét – derül ki a Magyar Péter által közzétett videóból.

Bár párbeszéd indult a két fél között, viszont sok közös pontot nem találtak egymás mondandójában, hiszen amíg Magyar kitartóan záporoztatta kérdéseit a helyettes államtitkár felé, addig a válaszokat egyáltalán nem várta meg.

Éppen ezért Csizi ugyan próbálta elmondani, hogy az intézményekkel kapcsolatos aggályait juttassa el írásban a minisztériumnak – ahogy mindenki más is –, és kivizsgálják az ügyeket, de Magyar ezt láthatóan nem fogadta el. Magyar többször is felszólította Csizit, hogy „legalább egy kérdésre válaszoljon már”, de esélyt sem hagyott neki erre.

A pártelnök intézményekből érkezett levelekből is idézett, ám Cséplőné szerint olyan intézményeket is felsorolt Magyar, amelyek nem is léteznek. Végül a

„van olyan otthon, ami egyáltalán szabályosan működik?”

kérdéssel Magyar lezártnak tekintette a beszélgetést, majd átadott egy csomag ajándékot a gyerekeknek, amit például Miskolcon nem tudott megtenni, mert azt sem adhatta át, a dolgozóknak kellett bevinni az utcáról, ahol hagyták. „Szégyelljék magukat, jó vergődést!” – köszönt el Magyar a kéttagú sorfaltól.

