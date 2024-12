A Kutyapárt elnöke nem zárja ki a koordinációt a Tisza Párttal

Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke volt Szőllősi Györgyi vendége az Egyenes beszédben, ahol elmondta, hogyan terveznek indulni a 2026-os országgyűlési választásokon, hajlandó-e együttműködni a Tisza Párttal, illetve a Fővárosi Közgyűlés is szóba került.

„Ez most lehet, hogy változhat, mert most én is indulok egyébként a DK elnöki tisztségéért, úgyhogy akkor, ha jól tudom, öten leszünk jelöltek” – így kezdte a beszélgetést Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) társelnöke a beszélgetést az ATV Egyenes beszéd című műsorában, amikor arról kérdezték, hogy a párt mind a 106 egyéni választókerületben saját jelöltet akar állítani.

A pártelnök azonban rövid időn belül komolyra fordította a szót, és elmondta, hogy végső döntés még nem született az MKKP részéről, hogy egészen pontosan hogyan indulnak el a választáson, de az biztos, hogy külön vágnak neki a megmérettetésnek. Elmondása szerint két lehetősége van a pártnak arra, hogy bejusson a parlamentbe: elindulnak listán „hetvenvalahány” helyen, vagy kinéznek öt-tíz olyan körzetet, ahol úgy gondolják, hogy van esélyük egyéniben győzni.

Kovács Gergely kifejtette, hogy vidéken jelenleg vegyesek a tapasztalataik a párt népszerűségével kapcsolatban. Vannak olyan megyeszékhelyek, ahol nagyon jól állnak és aktív MKKP-s csapat van, de vannak olyan helyek is, ahol a mai napig nagyon minimális a párt jelenléte.

Nyilván ebben a roncsderbiben, ami itthon van, ez nyilván akár még egy dobogós hely is lehet a hogyan állásban, de azért állhatnánk mi is jobban

– jelentette ki a társelnök.

Mégsem Gyurcsányról van most már szó

Az MKKP társelnöke Magyar Péterről és a Tisza Pártról is elmondta a véleményét, és felvázolta, el tud-e képzelni bármilyen koordinációt az egyre népszerűbb ellenzéki párttal.

Én el tudok olyat képzelni egyébként, de tényleg a tagság fog dönteni, hogy az van, hogy akkor mondjuk öt-tíz helyen a Kutya Párt indul, akkor mi mondjuk máshol nem, ők mondjuk ott nem, és akkor még azokat megnyerjük, ez is lehetséges, de mi erről a Tisza Párttal sem beszéltünk

– jelentette ki Kovács Gergely, majd a műsorvezető kérdésére megerősítette, hogy nem tartja kizártnak a koordinációt.

„Mégsem Gyurcsányról van most már legalább szó, ennyivel jobb a helyzet. Én így gondolom, de mondom, ez a baj, hogy azért nehéz erről beszélni, mert nincsen érdemi tagsági döntés” – hívta fel a figyelmet a pártelnök. „Volt egy terv, hogy most kivételesen ne egy hónappal a választás előtt döntsük el, hogy milyen formában indulunk. Szerintem legalább egy ilyen 40-45 nappal a választás előtt mindenképp meghozzuk a döntést” – tette hozzá.

Semmire sincs pénz

A beszélgetés végén a Fővárosi Közgyűlésre is kitértek. Bár a Fővárosi Közgyűlés még október 4-én megalakult, a főváros működése még mindig törvénytelen, mivel azóta sem sikerült találni olyan főpolgármesterhelyettes-jelölteket, akit megszavazna a testület. Kovács Gergely úgy látja, hogy a választást a Tisza Párt nyerte meg, azonban úgy tűnik, hogy nem akarja irányítani a várost.

Egyébként sokat nem kell rajta irányítani, mert úgy sincs már semmire pénze, de hogy legalább működtetni, és akik meg mondjuk azért a maguk módján mégiscsak képesek voltak rá, azoknak meg nem akarják hagyni

– tette hozzá.

Kovács Gergely szerint Magyar Péternek nagyon kellemetlen, hogyha bármilyen együttműködést mutat bárkivel. Szerinte, ha Kiss Ambrus helyett nem tudnak más főpolgármester-helyettest találni, akkor a legegyszerűbb az, ha alapból Sára Botondot jelölik főpolgármesternek.

Úgy látja, új választást kiírni felesleges lenne, mivel valószínűtlen, hogy nagyon más eredmény szülessen. Kovács Gergely szerint, ha a Fővárosi Közgyűlés megszavazná Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot, ahogy azt Karácsony Gergely is javasolta, akkor tudna működni a főváros.