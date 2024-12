Visszavág Gyurcsány kihívója, feljelentést tesz és panasszal él a rendőrséggel szemben

Mint arról az Index is beszámolt: Abd El Rahim, becenevén Ali, a Demokratikus Koalíció józsefvárosi szervezetének vezetője kedd hajnalban keveredett rendőrségi ügybe. Most megszólalt az esettel kapcsolatban és egészen más történetet mondott, mint ami a rendőrségi közlésből kiderült.

Két külföldi megpróbálta meglopni, ezt nem hagyta és egy ijedt lakó értesítette a rendőrséget, akik bekísérték a Honvéd kórházba, hogy vért vegyenek – így magyarázta a kedd hajnali rendőrségi ügyét Abd El Rahim, azaz Ali, a Demokratikus Koalíció józsefvárosi szervezetének elnöke, aki nemrég jelentette be, hogy elindulna a pártja elnöki székéért és kihívja Gyurcsány Ferencet.

Mint arrólaz Index kedden beszámolt: egy erősen ittas férfit állítottak elő egy Izabella utcai társasházból, miután hangoskodott és az ajtókat rugdosta. A férfi nem más volt, mint Abd El Rahim, azaz Ali.

A rendőrség abban megerősítette értesüléseinket, hogy valóban volt intézkedés az említett helyszínen: a BRFK lapunkkal közölte, hogy 2024. december 3-án 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy VI. kerületi társasház lépcsőházában egy erősen ittas férfi garázda módon viselkedik, a bejárati ajtókon dörömböl, és azokat rugdossa.

A rendőrök a helyszínre mentek, a férfival szemben intézkedtek, majd mentőt hívtak, ami a 30 éves budapesti lakost kórházba vitte. A rendőrség garázdaság vétsége miatt indított nyomozást, de

azt is vizsgálták, a férfi fogyasztott-e kábítószert, vagy más tudatmódosító szert.

Ezzel kapcsolatban szerda délelőtt a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy garázdaság és kábítószer birtoklása vétség gyanújával hallgatták ki a férfit. Ugyanakkor Abd El Rahim most a Telexnek röviden megszólalt és elárulta: a kábítószer birtoklása nem áll meg, ugyanakkor elismerte, hogy a vérében találtak THC-t (marihuána hatóanyagot – a szerk.) és alkoholt is.

A politikus szerint birtoklással nem vádolták meg, csak fogyasztással. A külföldiekkel szemben feljelentést tesz, a „rendőrség szabálytalan eljárásai miatt” pedig panasszal él. A rendőrség ugyanakkor a lapnak megerősítette, hogy kábítószer birtoklása vétség, valamint garázdaság vétség gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

Közben a Demokratikus Koalíció is küldött választ a kérdéseinkre. Ebből kiderül, egyelőre nem indítanak etikai eljárást Abd El Rahim ellen. Válaszukat változtatás nélkül közöljük.

Alább küldjük a DK reakcióját az Abd El Rahim Ali elleni rendőrségi nyomozással kapcsolatban:

Mivel Abd El Rahim Ali ellen - a politikai tisztségével összefüggésben nem lévő ügyben - büntetőeljárás indult, ezért a DK szokásos eljárása szerint ilyenkor párton belüli etikai eljárást kellene indítani. Ebben a konkrét esetben viszont olyan politikus ellen indult nyomozás, aki a párt folyamatban lévő tisztújítási eljárásában a pártelnöki posztra adott be pályázatot.

Demokratikus pártként a DK még a látszatát is el akarja kerülni annak, hogy egy elnökjelölt szabad induláshoz, jelölti kampányoláshoz való joga belső pártbeli etikai eljárás miatt sérüljön, vagy korlátozva legyen. Ezért a DK szabályai szerinti etikai eljárás bármely jelölttel szemben csak a tisztújítás lezárulta után indulhat.