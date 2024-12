Eltűnése után 24 évvel eltemették Till Tamást

Csütörtök délután, huszonnégy évvel az eltűnése után helyezték végső nyugalomra a mindössze 11 évesen eltűnt Till Tamást. A bajai fiú vélhetően bűncselekmény áldozatává vált akkor, amikor a közeli vadaspark irányába hajtott a biciklijével. Holttestét idén nyáron találták meg a rendőrök egy közeli tanyán a vasbeton réteg alatt. Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás.

Csaknem negyed évszázaddal az eltűnése után, csütörtök délután eltemették Till Tamást, az ország legismertebb, eltűntként keresett gyerekét. A bajai fiú csak egy gyereknapi programra akart elmenni, nem sokkal később már tejesdobozokon szerepelt az arca, így alig volt olyan ember az országban, akinek ne lett volna ismerős mosolygós tekintete. A kisfiút végül nem találták meg élve a hatóságok, holtteste azonosítása után a szülők úgy döntöttek, hogy december 5-én a kiscsávolyi temetőben helyezik végső nyugalomra szeretett gyereküket.

Az aprócska búcsúztatóteremben sorakoztak a virágok, mindet Till Tamásnak vitték gyászoló szerettei. A helyiség közepén fehér koporsó állt, míg a falaknál a székeken ülve hallgatták a rokonok először a pap, majd a család jóbarátjának a búcsúbeszédét. A gyászolók többsége kiszorult a kápolnából, köztük Bari Bernadett, Baja polgármestere és Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője is, akik egy kis hangszóró segítségével követhették a szertartást.

Bizonytalanságban éltünk, most is abban élünk. Ne az okokat és a miérteket keressük, mert nem fogunk soha kielégítő választ kapni. A remény, amibe kapaszkodtunk, elmúlt, és már nem jön vissza

– vezette fel beszédében a pap, hozzátéve, ezek a kérdések maradandó sebet ejtettek mindenki szívén.

A pap után a család jóbarátja, Stadler Zoltánné vette át a szót, átadván azt a fájdalmat, amit a családtagok a mai napig éreznek:

Nincsen segítség, nincsen magyarázat, úgy szeretnénk még egyszer megsimogatni, de nem tudunk mást, csak sírni.

A búcsúbeszédből kiderült, a szülők tudják, hogy meghalt, de nem akarják elhinni, hogy ennyi volt csupán Tamás élete. A harang megkongatásával elindult a menet, majd a végső nyughelyénél édesanyja, valamint nagymamája zokogva figyelték, ahogy eltűnik a koporsó a föld alatt.

Huszonnégy évig keresték

2000. május 28-án a bajai kisfiú, Till Tamás a közeli vadasparkba akart menni gyereknap alkalmából. A szülei engedték, hogy egyedül induljon útnak a kerékpárjával, azonban soha nem érkezett meg. Huszonnégy éven át keresték a 11 éves gyereket, és a kutatás közben több teória is felmerült, míg Tamás a legismertebb eltűnt gyerek lett az országban.

Egy alkalommal valaki azzal telefonált a hatóságokhoz, hogy látta a fiút az egyik pályaudvaron, míg máskor a szülők kaptak levelet „Élek” felirattal. Egy alkalommal olyan hír is szárnyra kapott, hogy külföldi pedofilhálózat emberei kapták el és csempészték ki az országból. A család sokáig hitt abban, hogy hamarosan visszatér szeretett fiuk, még a szobáját is felújították, valamint ajándékokkal készültek neki.

Az ügy gyanúsítottja sokáig Sz. János volt, aki abban az időben végzett barátnőjével, majd megerőszakolta áldozata anyját, és a fiait is súlyosan bántalmazta. A kihallgatása alatt beismerte, hogy elásta egy 10 éves bajai gyerek holttestét, valamint a Till családot is ismerte, de a vallomását később visszavonta. Tavalyi szabadulásakor már úgy nyilatkozott, hogy kényszer hatására ismerte el Till Tamás megölését. Hosszú éveken keresztül tartott az eltűntként kezelt Till Tamás utáni kutatás, míg idén váratlan fordulatot vett az ügy egy vallomással.

Gyerek segítségével tüntethette el Tamást?

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője a korábbi sajtótájékoztatón kiemelte: nincs ma Magyarországon felderítetlen emberölési ügy, és ugyanígy járnak el a gyanús eltűnésekkel is. Petőfi Attila nyomozó, az ORFK vezérőrnagya, rendőrségi főtanácsosa felidézte, hogy ha a fiú élne, akkor most töltené be a 35. életévét. A beszédhibás, szeretni való gyerek utáni nyomozást nehezítette, hogy az eltűnésekor a városban gyereknapi ünnepséget rendeztek, így sok volt az idegen személy a településen. Idén június 11-én aztán kaptak egy információt a vármegyei főügyészségtől, hogy egy gyermekotthon lakója fenyegetés vagy pénz hatására segített elásni egy gyereket a vármegyében.

A fiút nem tudták kihallgatni, mert 2011-ben öngyilkos lett, de a mostanra már 40 éves barátja tudott érdemi vallomást tenni az üggyel kapcsolatban. A két fiú egy vállalkozónál, egy esztergályosmesternél, V. Józsefnél dolgozott. Egy 800 négyzetméteres csarnok kétszintes családi házát próbálta otthonossá tenni, ebben kérte a fiúk segítségét. Egy kis fészer kötötte volna össze a két épületet, amihez vasbetonozásra volt szüksége.

EGY NAP A FÉRFI A STRANDON KERESTE FEL A FIÚKAT, HOGY DUPLA PÉNZÉRT BETONOZZÁK KI EZT A HELYISÉGET. A FIÚ VOLT AZ, AKINEK TALICSKÁBAN KELLETT HORDANIA AZ ANYAGOT, MAJD Ő FEDEZTE FEL A ZSÁKBAN ELTÜNTETETT TILL TAMÁS MARADVÁNYAIT.

A rendőrök hatvan centi mélyre ástak a fészer alatt, amikor megtalálták a holttestet, ám azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a fiú halálát.

V. József 2021-ben önkezével vetett véget az életének, hozzátartozói nem tudtak érdemben információt megosztani. Őt korábban a megtalált kerékpár miatt hallgatták meg a rendőrök. A rendőrség emberölés miatt indított eljárást az ügyben, az ásatás alatt készült felvételeket a rendőrség YouTube-csatornáján közzétették, amit 18 év feletti, erős idegzetű olvasóink ezen a linken tudnak megtekinteni.

Korábban az Index is megírta, hogy a Bácsbokod felé vezető úton egy kerékpározó gyereket gázoltak el, majd a holttesttől a sofőr az éppen épülő háza alapzatának betonozásakor szabadult meg. A legfrissebb információk szerint Till Tamást nem elgázolták, hanem gyilkosa leüthette vagy leránthatta a bicikliről, mielőtt elásták egy fészer betonja alá. Bár a rendőrség és a szülők is azt hitték korábban, hogy a gyereket elgázolták, a legfrissebb koponyamaradványokon végzett vizsgálatok bebizonyították, hogy leüthették vagy leránthatták a bicikliről a kisfiút.

Ugyan közel fél évvel a megtalálása után Till Tamást a mai napon végső nyugalomra helyezték, a hatóságok továbbra is igyekeznek kideríteni, hogy miért kellett azon a napon meghalnia a 11 éves gyereknek.

