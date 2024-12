Forradalmi áttörések a rákgyógyításban

Decemberben Brüsszelben tartották a 6. Európai Rákellenes Fórumot, amelyen szó esett a legújabb terápiákról és fejlesztésekről is. Az esemény házigazdája a hazai kutatásokban is résztvevő MSD volt, Kovács Krisztina, a magyarországi leányvállalat orvosigazgatója beszélt az Indexnek a rákkezelés és megelőzés legígéretesebb eredményeiről.

A szív- és érrendszeri betegségek után a legtöbb európai rosszindulatú elváltozás következtében veszti életét, évente 1,2 millió haláleset történik emiatt és 2,6 millió embernél diagnosztizálják. Az orvostudomány területén ugyanakkor az egyik legnagyobb előrelépés az onkológia területén történt, aminek köszönhetően már az áttétes tüdő- vagy emlőrákot is jó eséllyel lehet krónikus betegséggé szelídíteni.

Kovács Krisztina ugyanakkor hangsúlyozta, a betegség korai felfedezésével a terápiás kimenetel is kedvezőbb, és számos eset megelőzhető lenne. Az Európai Rákellenes tervben megjegyzik, hogy az onkológiai megbetegedések 40 százalékban megelőzhetők lennének, ennek kiemelt elemei az egészséges életmód, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás elkerülése és az elhízás visszaszorítása mellett a méhnyakrák eliminációja, melyben a HPV-elleni oltás kiemelkedő szerepet játszik. Célul tűzték ki, hogy a 15 év körüli korosztály átoltottsága 90 százalék legyen mindkét nem tekintetében.

Ausztráliában ennek köszönhetően már az évtized végére eltűnhet a méhnyakrák, ott hozzánk képest hét évvel korábban kezdték meg az iskolai kampányoltást a serdülőknél a humán papillomavírus ellen. Kovács Krisztina hozzátette, a felnőtteknél is hatásos a rákmegelőzésre az oltás. Korábban már írtunk arról, ez milyen feltételekkel kérhető és kiknek ajánlott. Az orvosigazgató arról is beszélt, hogy már a rákkezelésben is szerepe lehet az oltásoknak.

Oltással a rák ellen

Az egyik ilyen az mRNS-vakcina, amely elsőként a melanománál és az áttétes tüdőráknál jelenthet megoldást, az utóbbi tesztelésében most hét ország vesz részt, köztük Magyarország is, várhatóan 2027-2029-ig fejeződnek be ezek a vizsgálatok. Kovács Krisztina szerint a technológia hatalmas fordulatot jelenthet a végleges gyógyulás elérésére, főleg a tumortípusra személyre szabottan kifejlesztett vakcinák jelenthetnek áttörést. A rák elleni mRNS-oltás hasonló elven működik, mint a Covidnál, a szervezetet magát tanítja meg arra, hogy ismerje fel és pusztítsa el a rákos sejteket, és később se engedjen teret a rosszindulatú sejtburjánzásnak.

A daganat egyéni mutációinak meghatározásához betegtől vett minta alapján DNS-szekvenálást végeznek, ezután készül el a tumor antigénjeit megcélzó vakcina. Mint az orvosigazgató rámutatott, az onkológiai kutatásoknál a humán klinikai fázisban először az előrehaladottabb stádiumban lévő betegeket választják be, a terápiák korai alkalmazásával azonban jobb eséllyel gyógyítható a betegség.

A modern diagnosztikai eljárások és a korai stádiumú daganatok terápiájának mielőbbi befogadása és alkalmazása nemzetgazdasági szinten is előnyös, mivel a súlyosabb esetek kezelése több ideig tart és nagyobb költséggel jár

– hangsúlyozta a szakember. Az MSD anyavállalata, a Merck székhelye az Egyesült Államokban van, a magyar betegek számára előnyt jelent, hogy hasonló kutatásban vesznek részt, az innovatív terápiákban így hamarabb részesülhetnek a régió más országainál. „Az eredmények felmutatása után az amerikai gyógyszerügyi hivatal, az FDA befogadás viszonylag gyorsan történik, nagyjából fél-egy évvel később az európai hatóság, az EMA is jóváhagyja az új készítményeket, a keleti régióban valóban némileg később jutnak el ezek, de Magyarország a klinikai tesztek során alkalmazhatja a kijelölt csoportokban az eredményes terápiákat” – részletezte, hozzátéve, van olyan gyakorlat, amelyben Európában is élen járunk.

Testen belüli mikro sugárkezelés

A Semmelweis Egyetem Onko-intervenciós Részlegén intervenciós radiológiai beavatkozást végeznek. Holmium-166 izotóppal, valamint egy Magyarországon eddig nem elérhető Ittrium-90 izotópkészítménnyel a májdaganatot tudják kordában tartani, méretét csökkenteni, a transzplantációra váróknál a szerv megérkezéséig. Katéteren bejuttatott kontrasztanyaggal végeznek érfestést, amely során meghatározzák a tumort tápláló artériát, majd a vér útját radioaktív mikrogyöngyökkel zárják el, így érik el úgynevezett belső béta-sugárzással, műtét nélkül a daganat csökkenését.

Az egyetem közlése szerint a beteg a beavatkozás során csupán egy tűszúrást érez, másnap pedig el is hagyhatja az intézményt. Tájékoztatásuk alapján a környezetre sem káros az eljárás, mivel sem vizelettel, sem széklettel nem távozik az izotóp, ami kifelé kevesebb mint 1 centiméterre sugároz.

Vastapsot érő felfedezés: ADC kemoterápia

Az egyik legígéretesebb eljárásnak az MSD orvosigazgatója a ADC-k, az antitest-gyógyszer konjugátumokkal történő kezelést nevezte, ez a célzott tumorellenes terápiáknál a biológiai gyógyszerek újabb generációja. Az antitest segítségével a különböző sejtpusztulást előidéző ágenseket közvetlenül a daganatokhoz irányítják, más szövetet így minimálisan károsítanak a szervezetben. Tavaly hagyta jóvá az FDA a módszert, amely a londoni St. Bartholomew’s oktatókórház onkológusának beszámolója alapján csaknem megduplázza az előrehaladott hólyagrákban szenvedők túlélési esélyét.

AZ ADC és immunoonkológiai kezelés kombinációjával, a kutatásban résztvevők 880 ember utánkövetése szerint a korábbi 16 hónapos prognózis helyett 31,5 hónapra emelkedett. Kovács Krisztina megjegyezte, hogy az adatok tanúsága szerint kevesebb mellékhatással is jár a kezelés. A tüdő- és idegkárosodás kockázatának lehetőségét még vizsgálják, illetve, hogy az eljárásban mely onkológiai gyógyszerek kombinálhatók a legnagyobb biztonsággal. A Nature című tudományos szaklapban kiemelik, ritkán lehet vastapsot kapni egy konferencián, de a Thomas Powles a nevéhez köthető rákkutatás miatt a tavaly október 22-ei prezentációján kettőt is kapott az Európai Orvosi Onkológiai Társaság madridi kongresszusán. A hólyagrák túlélési esélye az elmúlt 50 év során változatlan volt, éppen ezért nyűgözték le az eredmények a szakértő hallgatóságát.

(Borítókép: Mammográfia vizsgálat. Fotó: Tom Werner / Getty Image)