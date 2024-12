Új típusú e-sorsjegyet dobott piacra péntek 13-án a Szerencsejáték Zrt. Az e-sorsjegyek legújabb generációja, az „e-sorsjegy Extra” egy modern, animációs és hanghatásokkal rendelkező úgynevezett „in game” játék, vagyis játékon belüli bónuszjátékokat is tartalmaz.

Az új generációs sorsjegyből jelenleg öt típus érhető el a Szerencsejáték Zrt. online felületén, és decemberben további eggyel bővül a kínálat. A vállalat 2025-ben kéthavonta vezet be újabbnál újabb jegyeket, így jövőre előreláthatóan plusz hét e-jeggyel játszhatnak majd a szerencsejáték-kedvelők.

A kollégáim minden évben kutatást végeznek arról, hogy miért lehet ilyen félelmetes ez a szám, és egészen az ókorból találni példákat rá, de a legizgalmasabb mégis New York, ahol utcatáblákról és hotelekből is száműzik a 13-as számot. Mi viszont arra kérjük önöket, hogy ha lehet, akkor játsszanak velünk ezen a napon, mert úgy gondoljuk, jó dolgok is történhetnek péntek 13-án