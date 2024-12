Újra kapható egy eddig hiánycikk gyógyszer Magyarországon

Gyártási gondok miatt vált hiánycikké az ADHD súlyosabb formájában szenvedő gyerekek gyógyszere, de most már az oldatos készítmény, valamint kétfajta kapszula is kapható – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Egyedi Gyógyszerhatósági Ügyek Főosztályának vezetője.

Csakurdáné Harmati Zsuzsanna arról is beszélt, hogy az iskolakezdésnél, majd azt követő időszakban is nagy problémát jelentett a családok számára, hogy hiánycikk lett az említett gyógyszer. A helyzet mostanra megoldódott, az illetékesek összehangolt munkájának köszönhetően elérték azt, hogy egyrészt a közeljövőben a forgalombahozatali engedéllyel rendelkezők is jogosulttá válhatnak a szállításra, másrészt az oldatos készítmény már jelenleg is kapható, míg a másik gyógyszerből, a Bitinexből a nagykereskedőktől származó legfrissebb információk szerint kisebb mennyiségben a 40 milligrammos tabletta érhető el.

A Bitinexhez hasonló hatóanyagú Atomoxetin kemény kapszulát sikerült még kontingensben beszerezni minden hatáserősséggel az Egyesült Államokból. A főosztályvezető jelezte, hogy a nagykereskedők csak korlátozottan, kisebb adagokban szállítják ki a gyógyszertáraknak az említett készítményeket, hogy a lehető legszélesebb körben biztosított legyen az ellátás, és elkerüljék a felvásárlást.