Több mint 300 állatot mentenek ki a gyömrői horrormenhelyről

A Megmentett Életek Állatvédő Alapítvány több mint 300 állatot ment meg a Kutyamentsvár Alapítvány gyömrői telephelyéről. A gyömrői menhelyen az állatok betegek voltak, és még a nyári melegben sem kaptak vizet. Az esetet követően az állatvédelemért felelős kormánybiztos jogszabály-szigorítást jelentett be.

A gyömrői Kutyamentsvár Alapítvány bezárásával 240 kutyát és közel 100 macskát adott át egy vasárnap aláírt együttműködési megállapodásban a Megmentett Életek Állatvédő Alapítványnak. Az információt Karámos Edina, az alapítvány elnöke erősítette meg a hvg.hu-nak.

A megállapodás értelmében a Megmentett Életekért Alapítványé felel az állatokért, a telepet 30 napon belül kell kiüríteniük, az állatok elszállításához pedig már hozzá is kezdtek. Az első 8 kutya már vasárnap el is hagyta a telepet, és már 20 cicának is van új helye, de még nagyon sokan várnak biztos megoldásra – mondta Karámos Edina.

Majd hozzátette, hogy nagyon hálás a mellé álló állatvédőknek, az állatok elhelyezésére pedig már 12 szervezet jelentkezett.

Élelem és víz nélkül tartották a beteg állatokat

A portál december 13-án tárta fel azt, hogy a Herczig József gyepmester által vezetett gyömrői telephelyen milyen állapotok uralkodnak. Az állatok betegek, éhesek voltak, vizet pedig még nyáron sem kaptak. A helyzettel több hatóság is tisztában volt, a menhely vezetője pedig pénzhiánnyal magyarázta az állapotot,

miközben sokáig közel 30 településnek dolgozott gyepmesterként, és milliós összeget kaptak az adó 1 százalékokból és privát támogatásokból

– írja a lap.

A menhelyre kilátogató újságíró a menhelyen szemét közé rakott halott kölyökkutyákkal, kukacokkal borított testű és saját ürülékükben kínlódó állatokkal találkozott, valamint közölt róluk fényképet. A menhelyvezető ezt követően több televíziócsatornának is nyilatkozott, ahol azt mondta, hogy a képek nem tükrözik a valóságot.

Az ügyben megszólalt az állatvédelemért felelős kormánybiztos, Ovádi Péter, aki jogszabály-módosítást fog javasolni annak érdekében, hogy szigorúbban büntessék az állatkínzást, amennyiben azt állatmenhelyen vagy ebrendészeti telepen követik el.