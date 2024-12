Kiderült, meddig lesznek nyitva a budapesti piacok karácsonykor

A nagyobb üzletláncok mellett a piacok és vásárcsarnokok is nyitva tartanak december 24-én, de mindössze délig tudják beszerezni a hozzávalókat az ünnepi menühöz azok, akik addig nem tették meg. Karácsony két napján a boltok zárva maradnak, de két ünnep között ismét a szokott rendben várják a vásárlókat. Január elsején pedig pihenőnap lesz a piacokon is, a többi üzlethez hasonlóan.

Az elmúlt évhez hasonlóan a Budapest Fővároshoz tartozó hét kiemelt vásárcsarnok és hat üzletközpont az ünnepi időszakban is várja a vásárlókat: december 24-én délig lesznek nyitva az árusok – közölte szerdán a Budapest Vásárcsarnokai Kft. a hvg.hu-val.

A Nagycsarnok, a Rákóczi téri Vásárcsarnok, a Batthyány téri Vásárcsarnok, a Fehérvári úti Vásárcsarnok, a Bosnyák téri Vásárcsarnok, a Kórház utca Vásárcsarnok, a Flórián téri Üzletközpont, a Nagysándor József utcai, Liget téri és Szentendrei úti Üzletközpontok és a Tétényi úti Üzletközpont piaca és üzletei is nyitva lesznek aranyszombaton és aranyvasárnap, a karácsonyi készülődés utolsó hétvégéjén.

A Budapest Vásárcsarnokaihoz tartozó piacok december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján zárva lesznek, de két ünnep között is várják a vásárlókat, akik akár december 30-án és december 31-én is vásárolhatnak a szilveszteri menühöz. Január elseje már pihenőnap a vásárlóknak és az árusoknak is, ezen a napon zárva tartanak a piacok és vásárcsarnokok – áll a közleményben.

Így alakul az élelmiszerláncok nyitvatartása december 24-én

Korábban beszámoltunk a nagyobb üzletek nyitvatartásáról, december 24-én délig várják a vásárlókat, kivéve a Lidl-t, mely 2024-ben sem nyitja ki üzleteit szenteste. Több üzlet a karácsonyt megelőző napokban meghosszabbítja boltjai nyitvatartását, így a Penny, a Spar és az Interspar is hosszabb ideig szolgálja ki az utolsó pillanatban bevásárlókat.

Két ünnep között, vagyis december 27. és 30. között a szokásos nyitvatartási időben működnek az üzletek, szilveszterkor, azaz december 31-én az Auchan, az Interspar és az Aldi 16, a Penny és a Spar 14, míg a Tesco boltjai 18 óráig várják vásárlóikat. Január elsején, az új év kezdetén pedig egységesen zárva maradnak az üzletek.