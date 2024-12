Vitézy Dávid: Sikerülhet elérni, hogy szakemberek kerüljenek a város működését meghatározó cégek élére

Vitézy Dávid a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy véli, annak ellenére, hogy nem nyerte meg a főpolgármester-választást, azért a budapestiektől óriási felhatalmazást kapott a 371 ezer szavazattal. Ezért úgy gondolja, hogy széles körű választói koalíció állt össze mögötte és ajánlata mögött, tekintve, hogy részletes urbanisztikai városfejlesztési programmal indult, másrészt pedig a változás igénye, hogy Budapesten ne úgy menjenek tovább a dolgok, mint eddig.

Ezt a kettőt igyekszik képviselni most a közgyűlésben is – derült a ki a Konkrétan Rónai Egonnal című műsorból, ahogyan az is, hogy a frakcióvezető szerint a Fővárosi Közgyűlésben nincsenek fix erőviszonyok.

Szerintem nyilván mindenki próbálja rábizonyítani a másikra, hogy mindenki más koalícióban van ővele szemben, ezt mind a három pólus, a Karácsony és a régi baloldal, a Tisza és a Fidesz is a maga narratívájában elmondja. Én nem gondolom, hogy kialakult volna valami fix együttműködés a szereplők között

– mondta Vitézy, de volt olyan ügy, ahol a Fidesz a baloldallal, Karácsony Gergellyel és a DK-val együtt szavazott, és voltak ügyek, ahol Karácsony Gergely és a baloldali pártok együtt szavaztak a Tisza Párttal és a Podmaniczkyval – végül a költségvetés is így született meg.

Többségi vélemény volt a közgyűlésben az is, hogy legyenek átláthatóbbak az előterjesztések, hogy a fővárosi önkormányzat ne költsön túl sokat propagandára, hirdetésre, valamint hogy ne hirdessenek politikusok oldalain.

Minden felállásban alakul ki többség. Szerintem ez a végén egyébként jót tesz a működésnek. Én nem vagyok hajlandó abba a narratívába beszállni, ami arról szól, hogy micsoda rémes dolog, hogy nincs egy fix többség

– közölte a frakcióvezető, aki szerint ez hozzá fogja segíteni a fővárost, hogy ne pártemberek kerüljenek a város működését meghatározó cégek élére, hanem szakemberek.

Vitézy Dávid szerint nyilvános pályázatok lesznek, és azokat már nem a főpolgármester fogja kiírni, hanem azt a tulajdonosi bizottság határozza meg, hogy mi mentén lehet pályázni, és az elbírálásban is részt vesz. Az a döntés is megszületett, hogy a cégvezetőkről most már nem egyedül a főpolgármester, hanem a közgyűlés dönt.

Biztosan feláll a BKK-rendészet

Sikerült elérni, hogy a BKK-rendészet 700 millió forintos keretösszeggel felálljon, ami azért volt fontos, mert így tudnak megfelelő fizetést biztosítani.

A budapesti közösségi közlekedésben tarthatatlan állapotok uralkodnak. Én most ide a stúdióba is a 9-es busszal jöttem, és be tudnék számolni, hogy milyen állapotok voltak, elkelt volna egy BKK-rendész. Volt olyan utas, aki láthatóan nem valahonnan valahova használta a buszt, hanem inkább megpihent benne, és olyan higiéniai állapotban, hogy körülötte nem nagyon lehetett nem befogott orral megmaradni, és akkor ennél diplomatikusabban meg politikailag korrektebben nem tudom körülírni. Nyilván nem erre való a budapesti tömegközlekedés. Tehát a rendészetet fel kell állítani, és ennek most meglesz a megfelelő költségvetési háttere

– mondta a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki azt is megerősítette, hogy mivel komplex javaslatcsomagot raktak össze, és mindig megnevezték, hogy miből javasolnak átcsoportosítást, végül a teljes csomagot – útfelújítás, állatvédelem, szociális ellátórendszer fejlesztése, nagy közlekedési projektek előkészítése, BKK-rendészet – támogatták, ezért a Podmaniczky is támogatta a teljes költségvetés elfogadást.

A beszélgetésben Vitézy Dávid többek között arról is beszélt, hogy: