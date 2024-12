A pécsi püspök is bocsánatot kért az egyház által elkövetett bűnökért

„Az Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat, és most egy ilyen csodálatos megújulásban vagyunk” – jelentette ki Felföldi László pécsi püspök a Pécsi Egyházmegye honlapján vasárnap megjelent adventi interjúban. A pécsi főpásztor beszélt a közelgő szentév üzenetéről, a reményről, a békéről és a háborúskodásról, de szólt az egyházba és az egyházi személyekbe vetett bizalmat megrengető bűnökről és elhibázott cselekedetekről is.

Mint írtuk, Marton Zsolt váci püspök és Varga László kaposvári megyés püspök után Hortobányi T. Cirill pannonhalmi főapát is bocsánatot kért azoktól, akiket „az egyház szolgálattevői megsebeztek vagy bántalmaztak”. Most a pécsi főpásztor csatlakozott püspöktársaihoz, akik vállalták a szembenézést és a bocsánatkérést az egyház munkatársai, tagjai által elkövetett bűnökért.

„Az Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat, és most egy ilyen csodálatos megújulásban vagyunk. De minden megújulásnak valahol a kezdő lépése ott van, hogy ránézünk a sebeinkre, a bűneikre, a hibáinkra” – fogalmazott a megyés püspök, kijelentve, hogy az egyház életében most eljött ez a pont, és megköszönve, hogy a „püspöktestvérek elindítják ezt, és mozdulnak ebben”.

Én is itt szeretnék bocsánatot kérni mindazokért a bűnökért, melyeket az egyház, az egyház munkatársai, az egyház tagjai elkövettek a sebzetteken, a szenvedőkön

– fogalmazott Felföldi László pécsi főpásztor, aki ígéretet tett, hogy személyesen is mindent megtesz azért, hogy ezek a sebek gyógyuljanak, és a jövőben ne következzenek be. „Az emberi gyengeség, az emberi nyomorúság kíséri az egyház életét is. Ezek végtelen szomorú történetek, végtelen fájó történetek, de ezekkel most nekünk kell szembenézni, ezekért most nekünk kell bocsánatot kérni, és ezeket a sebeket nekünk kell gyógyítani” – tette hozzá az egyházi vezető.

Béke, remény, a karácsony üzenete

A pécsi püspök a béke jelentőségéről is szólt. „A béke mindennek az alapja. Ha nincs béke egy emberi közösségben, akkor már nincs szeretet. Mert a szeretet béke nélkül már nem táplál, nem épít, nem örvendeztet. A béke az, hogy a helyemen vagyok, hogy jól vagyok, és vigyázunk egymásra, segítjük egymást. Csak ezzel a békét hordozó szívvel lehet jól tevékenykedni, jól szeretni” – mondta.

Nem azt jelenti a béke, hogy minden tökéletesen rendben van, mert az élet az egy feladat, egy küzdelem. De a béke azt jelenti, hogy ebben a feladatban, ebben a küzdelemben látom a reményt, látom a célt, és a helyemen vagyok

– jelentette ki Felföldi László.

„Nem rosszabb ma a világ, mint korábban, csak más, és ebben a világban nekünk kell megkeresni és megtalálni a szépet, a bensőségességet az ünnepben, a karácsony üzenetében” – zárta gondolatait a Pécsi Egyházmegye püspöke.