Sérült gyermekeket látnak el, most szükségük van a támogatásra

Halmozottan sérült gyermekek számára építenek biztonságos helyet, ehhez támogatói segítségre van szüksége a Fellegajtó Nyitogatók Alapítványnak. Kórházi, elektromos ágyakat szeretnének beszerezni, hogy biztonságosan ellássák a gondozásukban lévő gyerekeket, de ezek egyenként is több százezer forintba kerülnek.

Karácsonyi ünnepséggel hangolódtak a közelgő ünnepekre a Fellegvár Napköziben, immáron ötödik alkalommal. A beszámolójuk szerint, ahogy eddig is minden évben, most is megtartották az évzáró hétvégi éjszakai ovit, amelynek a célja az, hogy legyen egy szabad hétvégéje a napközis családoknak.

Előtte egy gyönyörű koncertet adtak részünkre Sára Banai és művész társai, ahol 725 000 forintot és 100 eurót gyűjtött össze az alapítványunk számára a közönség. Köszönjük a támogatást, és köszönet Sárának, aki azon túl, hogy remek operaénekes, egy varázslatos egyéniség is. Eseménydús év, hiszen a Fellegvár Napközi fenntartásán túl egy hatalmas vállalkozásba kezdtünk. Új intézményt építünk, jobban mondva kettőt, egy lakóotthont és egy fejlesztő napközit

– írták.

A Fellegvár Nyitogatók Alapítvány elnöke, Varga Gábor az Index érdeklődésére elmondta, hogy az építkezéshez eddig több mint 40 millió forintot fordítottak, de messze még a vége. Egy bentlakásos otthon létrehozását tűzték ki célul, ami megoldást jelenthet olyan szülők számára, akik szeretnének gondoskodni a súlyosan sérült gyermekük jövőjéről.

A céljuk nyolc darab, elektromos kórházi ágy beszerzése, ami nagyban hozzájárulna a halmozottan sérült gyermekek biztonságos ellátásához.

A speciális fekvőhelyek darabja azonban megközelítőleg 700 ezer forintba kerül, ami miatt szükségük van a támogatásra.

Több éve dolgoznak a sérült gyermekekért

A Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány története 2014-ben kezdődött, amikor Varga Gábor a halmozottan sérült kisfiát egyedül nevelve elhatározta, hogy hasonló nehézségekkel küzdő gyermekeknek és szüleiknek teremtene egy közösséget.

Öt évvel később, több mint 150 önkéntes segítségével létrejött az alapítvány, majd elindult a Fellegvár Napközi, ahol tíz súlyosan halmozottan sérült gyermekről gondoskodnak, valamint komplex mozgás- és gyógypedagógiai fejlesztéseket is biztosítanak számukra szakemberek segítségével.

Munkájukat 2023-ban az Önként Jöttem díj elnyerésével honorálta a Családbarát Magyarország Központ és a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. A díjat 2016 óta minden évben olyan szervezet nyerheti el, amely legalább egy éven át ingyenesen végzett valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységet, és hozzájárult az önkéntesség kultúrájának előmozdításához.