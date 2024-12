Döntöttek a kormánypárti politikusok az országot kettéosztó kérdésben

Évtizedek óta nem jutnak dűlőre a családok, hogy melyik finomságból készüljön több az ünnepek alatt, diós vagy mákos bejgliből. Nos, a kérdés a kormánypárti politikusokat is foglalkoztatja, Vitályos Eszter kormányszóvivő videójában többen is állást foglaltak.

Diós vagy mákos bejgli? Ezt a kérdést tették fel kormánypárti képviselőknek, kormánytagoknak a parlamentben Vitályos Eszter kormányszóvivő legújabb videója szerint. A karácsonyi készülődésben a családokat is megosztja a kérdés, nem csoda, hogy a Fidesz és a KDNP politikusai sem tudtak egyértelműen dönteni. De születtek meglepő válaszok is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például rögtön azzal nyitott, hogy ő mind a kettőt szereti, de utána mindig tíz kilométerrel többet fut. Pócs János annyira elizgulta a kérdést, hogy előbb azt mondta, dinnye, majd gyorsan kijavította magát diósra. Igaz, az ő esetében nem meglepő, hiszen a politikus családjának dinnyészete is van.

Németh Zsolt mindkettőre esküszik, de ha már nagyon választania kell, akkor inkább a mákos, viszont ennek fogyasztása után vigyáznia kell, nehogy mosolyogjon. Az ő pártján állt Hornung Ágnes is, aki szintén a mákos mellett tette le a voksát.

A hölgyek körében amúgy a mák volt a nyerőbb: Czunyiné Bertalan Judit, Koncz Zsófia és Illés Boglárka is erre szavazott.

Zsigó Róbert ugyanakkor nem döntött, ő a bajai halászlére esküdött inkább karácsonykor. Riz Gábor sem kedveli a bejgliket, sokkal inkább aranygaluskát szeretne enni karácsonykor, szigorúan vaníliasodóval. Rétvári Bence meglepő módon gesztenyésen szereti a bejglit.

Kocsis Máté „bejglisommelier-ként” még ajánlott is: véleménye szerint levesek és édesebb ételek után a mákos a jó, sósabb ételek után pedig a diós. A végén a kormányszóvivő is elmondta a véleményét, ő is mindkettőt fogyasztja, de csak vékony szelettel, és utána 30 perc lépcsőzés következik. A videó alapján egyébként a kormánypártoknál a mákos bejgli a nyerő.