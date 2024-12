„Írj egy cikket 2024 tíz legnagyobb magyar botrányáról!” – ezt az utasítást adta az ATV a ChatGPT ingyenes verziójának. A mesterséges intelligencia által működtetett szöveggenerátor néhány másodpercen belül közölte is a választ.

A program azt írta, hogy „2024-ben Magyarországon több jelentős botrány is napvilágra került, amelyek komoly közéleti és politikai visszhangot váltottak ki”. A ChatGPT az alábbiakat tartotta az év legnagyobb botrányainak (bár az ATV cikke alapján nem tízet, hanem csak kilencet nevezett meg a válaszban. Igaz, a cikk leadjében az alábbiak mellett említik még a „választási törvényt” is, így lehetséges, hogy az a tizedik):

„Novák Katalin kegyelmezési ügye: február elején derült ki, hogy Novák Katalin köztársasági elnök 2023-ban kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét, aki egy pedofilügyben volt érintett. A botrány következtében Novák Katalin február 10-én lemondott posztjáról. Magyar Péter és a »magyar Watergate«: novemberben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy pártját megfigyelték, és megpróbálják lejáratni, amit a »magyar Watergate-botrányként« emlegetett. Az ügyben titkos hangfelvételek és zsarolási kísérletek is felmerültek. Szájer József visszatérése: november 5-én Szájer József bejelentette, hogy visszatér a közéletbe, és Schmidt Máriával közösen megalapítja a Szabad Európa Intézetet. A politikus korábban egy brüsszeli botrány miatt mondott le EP-képviselői mandátumáról. Orbán Balázs kijelentése az 1956-os forradalomról: szeptemberben Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy podcastben azt mondta, hogy Magyarország az 1956-os tapasztalatok alapján nem védekezett volna egy orosz invázió ellen, mint Ukrajna. A kijelentés jelentős hazai és nemzetközi felháborodást váltott ki. Bese Gergő plébános botránya: szeptemberben Bese Gergőt, a Fideszhez közel álló dunavecsei plébánost felfüggesztették, miután kiderült, hogy melegpartikra járt. Az eset komoly vitákat generált az egyház és a közvélemény körében. Győri önkormányzati hatalomátvétel: szeptember 24-én a győri közgyűlés Fidesz–KDNP-többsége az utolsó ülésen megvonta a polgármester jogköreit, miután az ellenzék nyerte a polgármester-választást. A döntés nagy felháborodást váltott ki a helyi lakosok és az ellenzéki pártok körében. Somkuti Bálint elbocsátása: november 4-én a Szuverenitásvédelmi Hivatal kutatóját, Somkuti Bálintot elbocsátották egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben az 1956-os szovjet invázió évfordulójára utalva tett ellentmondásos kijelentést. Az eset ismét ráirányította a figyelmet a szólásszabadság és a közszolgálati alkalmazottak véleménynyilvánításának határaira. Netanjahu elfogatóparancsának elutasítása: november 22-én Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország nem hajlandó végrehajtani a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen, és meghívta őt Magyarországra. A döntés nemzetközi vitákat váltott ki. Diáktüntetések a belügyminisztérium előtt: szeptember 2-án diákok tüntettek a Belügyminisztérium előtt a Madách Gimnázium felmentett igazgatója mellett, és az oktatási rendszer problémáira hívták fel a figyelmet.”

Az nem világos, hogy a ChatGPT pontosan milyen szempontok alapján választotta ezt a kilenc ügyet az év legfontosabb botrányainak. Az viszont látszik, hogy a program érdekesen értelmezi még a botrány fogalmát is, miután Szájer visszatérését senki sem tekintette igazán botránynak, valószínűleg a ChatGPT még a 4 éve történt események miatt válogatta be ezt a listába. Ahogy az is meglepő lehet, hogy „hatalomátvételként” említette a győri történéseket, vagy hogy Somkuti Bálint esetében az elbocsátást tartotta botránynak, nem az ahhoz vezető kijelentést.

