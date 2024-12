Csaknem 700 millió forintot költött az állam a volt köztársasági elnökökre az elmúlt két évben

A törvény szerint az egykori államfőknek nem csak havi pénzbeli juttatás jár, hanem az állam biztosít számukra egy „megfelelő” ingatlant, ráadásul igény esetén annak fenntartási költségeit is állami pénzből kell kifizetni. Így történhetett, hogy az elmúlt két évben csak Áder János rezsijére közel 15 millió forintot költött az állam.

Tavaly január és idén december között csaknem 700 millió forintot költött az állam a volt köztársasági elnököknek járó juttatásokra – tudta meg a HVG az Országgyűlés Hivatalától.

A törvények előírják, hogy a volt államfők havi pénzbeli juttatásban részesülnek, amely mellé titkárság is jár. Ezeken felül azonban a korábbi köztársasági elnökök számára egy „megfelelő” ingatlant is biztosít az állam, amelynek fenntartási költségét is állami pénzből oldják meg igény esetén.

Így alakulhatott ki, hogy például Áder János az Országgyűlés Hivatalának adatai szerint egy 1,9 milliárd forint értéken nyilvántartott, állami tulajdonban lévő budapesti ingatlanban lakhat élete végéig. Az otthon felújítására a korábbi cikkek – az Átlátszó számolt be arról, hogy a villához szaunát, fitneszhelyiséget, személyfelvonót, valamint teraszt és tetőkertet alakítottak ki – alapján több mint 900 millió forintot költöttek, de úgy néz ki, hogy a korszerűsítés során nem figyeltek az energiatakarékosságra, ugyanis a hivatalos adatok alapján tavaly 9,5 millió forint volt a ház áram- és gázdíja, míg az idén november 30-ig 5,4 millió forint ment el erre.

Azaz két év alatt közel 15 millió forintot fizetett ki az állam Áder János rezsijére.

Áder Jánosnak és Schmitt Pálnak egyébként összesen 162,1 millió forintot fizetett az állam „elnöki juttatás és szociális hozzájárulás” címszóval, 2024-ben pedig 169,3 millió forintot költött erre az állam, igaz, ebben az összegben már Novák Katalin illetménye is benne van. A lap értesülései szerint Schmitt Pál és Novák Katalin nem igényelt lakást vagy házat, így az esetükben csak a rezsidíjakat térítené meg az állam, de a jelek szerint Novák Katalin erre nem tartott igényt.

Az állam azonban a volt elnökök más kiadásait is megtéríti: Áder János esetében például tavaly 17,5 millió forint ment el egyebek mellett telefonra, internetre, tévészolgáltatásra, titkársági gépkocsira, egyéb közműdíjakra, takarításra, kertfenntartásra, reprezentációs kiadásokra és eszközbeszerzésre. Idén 15,5 millió forintot fordítottak ezekre a célokra, ennek alapján pedig az összesített rezsikiadások tavaly 27 millió forintot tettek ki, míg idén 21 millió forintot.

Áder Jánosnak dolgozik egy négyfős titkárság is, akiknek bérére további 70 millió forintot költött az állam. A volt államfő munkáját segítő, legjobban kereső alkalmazott bruttó 2,5 millió forintot kapott. Schmitt Pál csapatára 48 millió forintot, Novák Katalinéra 50 milliót költöttek az idén.

A hírre reagálva Magyar Péter bejelentette, hogy amennyiben a Tisza Párt megnyeri a 2026-os választásokat, abban az esetben eltörlik a volt köztársasági elnökök juttatásait.

A TISZA Párt elfogadhatatlannak tartja, hogy miközben majd hárommillió honfitársunk él a létminimum alatt, aközben a plágium és kegyelmi botrány miatt megbukott köztársasági elnökök lakhatását és rezsiszámláját az adófizetők állják. A TISZA Párt álláspontja szerint Áder János, Schmitt Pál és Novák Katalin ki tudja fizetni a több, mint 5 millió forintos “nyugdíjából” a gáz- és a villanyszámláját…

– fogalmazott posztjában Magyar Péter.