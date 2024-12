Élelmiszer-feldolgozó üzem létesítésével válaszol a főváros az élelmiszer-pazarlásra

Azt is tudja már a főpolgármester, hogy honnan szereznének rá pénzt. A Budapesti Nagybani Piacon járt Karácsony Gergely.

Évente félmilliárd tonna zöldség és gyümölcs cserél gazdát a budapesti nagybani piacain és a vásárcsarnokban amiből az is következik, hogy óhatatlanul megmarad eladhatatlan, de még egészséges és ehető termék is – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester videójában jelentette be, hogy a Fővárosi Önkormányzat ezért

az élelmiszer-pazarlás csökkentése érdekében egymillió dollárból létre hoznának egy élelmiszer-feldolgozó üzemet a Budapesti Nagybani Piacon.

Karácsony Gergely azt mondta, a beruházást a Bloomberg Alapítványhoz benyújtott pályázat elnyert forrásából szeretnék finanszírozni. A feldolgozóból kikerült alapanyagokból különböző ételeket készítenek, amelyeket a fővárosi idősek otthonába, szociális intézményekbe és a rászorulókhoz juttatnak majd el a tervek szerint.