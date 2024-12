Újabb részletek: több bűnbanda tarthat rettegésben egy budapesti kerületet

Betörések, besurranások, járörőző civilek – miután a híroldalak közül elsőként megírtuk azt, hogy mi történik Rákosmentén, azaz a XVII. kerületben, egy Facebook-posztban reagált az ügyre rákoskerti képviselő is, Hatvani Zoltán. Felfedte, mi az, amit biztosan lehet tudni az esetekről.

Vélhetően több bűnbanda állhat a Rákosmentén, azon belül is Rákoskertben tapasztalható egyre sűrűbb betörések, besurranások, ajtó- és ablakfeszegetések mögött, amelyekről lapunk elsőként számolt be részletesen egy olvasói levél alapján.

Akciófilmbe illik, ahogy a lakók felveszik a harcot a bűnbandákkal, mintha egy John Wick-film önjelölt főszereplői lennének.

A kerület Facebook-csoportjaiban többen összefogtak, és lakossági járőrszolgálatot indítottak, autóval és gyalogosan járják az utcákat, figyelik a környéket

– számolt be róla az Indexnek egy helyi lakos. Mint írta, a betörésekkel kapcsolatban megkereste a kerületi polgárőrséget és a rendőrkapitányságot is, de egyelőre nem kapott választ tőlük.

Rákoskert képviselője: több banda is lehet

Cikkünk megjelenése után néhány órával a Facebook-oldalán reagált az ügyre Rákoskert képviselője, Hatvani Zoltán. Emlékeztetett, hogy november elején adott először hírt arról, hogy két év után ismét történt egy betörés a kerület ezen részén.

Mint írta, azóta sokfajta információ jelent meg e témában a sajtóban és a Facebookon, emiatt úgy döntött, hogy sokakkal egyeztet az ügyben: polgármester, körzeti megbízott, betörést elszenvedett helyiek, civil és önkéntes polgárőrök. Az egyeztetések után most felfedte, hogy mi az, amit tudni lehet az esetekről:

Eddig az elmúlt két hónapban nyolc betörést, besurranást jelentettek hivatalosan a rendőrségen.

Hatvan Zoltán szerint akár több banda is lehet ezek mögött az esetek mögött, mert sokféle módszert alkalmaztak (ablakfelfeszítés, ajtóberúgás, és így tovább).

Általában pénzt, ékszert keresnek, de vittek már el hőszivattyú kültéri egységet is.

Leszögezte: személyi sérülést eddig egyik betörés sem eredményezett.

Azt írta, hogy nem igaz a kutyamérgezésről és/vagy a lefújásról szóló hír. Ilyen esetről se a rendőrség, se az állatorvosok, se az önkormányzat állatjóléti referense nem tud (korábban egyébként a helyiek közül többen is írtak kutyamérgezésről – de könnyen elképzelhető, hogy ezek az esetek nincsenek szoros összefüggésben a betörésekkel).

Rengeteg helyi civil vállalt és vállal ma is járőrözést, nekik megköszönte az önzetlen segítséget.

„Rendőrkapitány úr megerősített járőrszolgálatokat szervez és alapos helyszínelést kért a betörések helyszínein (DNS nyomok és ujjlenyomatok rögzítése)” – írta végül.

A hosszas felsorolás után Hatvani Zoltán megjegyezte, „Egy biztos: nem lett veszélyesebb Rákoskert, de jobban kell figyelnünk!”. Ezután pedig tanácsokat fogalmazott meg a politikus, amelyben nyomatékosan felszólít minden lakót, hogy ne tartsanak készpénzt otthon, sőt, még az üres kukákat se hagyják kint.

„Ilyenkor nagy érték a jószomszédi viszony. Ha gyanús autót látunk az utcán, akkor írjuk fel a rendszámát és az autó típusát és az észlelés időpontját, majd küldjék el nekem!” – zárta a bejegyzést.

Már túlzásba is viszik az önkéntes járőrök?

Mint korábban írtuk, a rákosmenteiek Facebook-csoportjában számos panaszt is találtunk már arra vonatkozóan, hogy egyes esetekben az önkéntes járőrök túlzásba vitték a dolgot.

„Sajnos sok jóra nem vezet, ha önjelölt, jogilag teljesen képzetlen emberek hatalommal próbáljak felruházni saját magukat. A történelem párszor már igazolta ezt. Könnyen lehet (ne igy legyen), hogy a jogi tudatlanságuk végett majd ők kerülnek a fogdára az üldözni vágyottak helyett. Amúgy aki elégedetlen a helyi polgárőrség munkájával, bármikor alapíthat egy másikat…” – írta egy csoporttag kommentben.

„Sok, unatkozó frusztrált most a szunnyadó agresszivitását úgy akarja kiélni, hogy betörőkergetés címén békés járókelőket, autósokat zaklat? [...] Az önbíráskodás törvénytelen. Zaklassák a rendőrséget, előbb-utóbb majd csak megunják, és intézkednek”

– fogalmazott egy másik hozzászóló. Volt, aki cáfolta, hogy az önkéntes járőrök önbíráskodásra vetemednének, és volt olyan bejegyzés is, amelyben megköszönték az önkéntes járőrök munkáját – bár közben arra kérték őket, hogy a KRESZ szabályait azért tartsák már be ők is, és tartózkodjanak az autós üldözésektől.

Nagyon kellemetlen, mikor a megengedett sebességgel megyek, és egy nagyon lelkes önkéntes besurranónak nézett az utca végéből, és egy amerikai akciófilm üldözési jelenetét láthattam a hátam mögött, hogy majd 80 km per órás [sebességgel] száguld felém, és villog le

– írták az erről szóló posztban, amelynek szerzője megjegyezte: „Nem minden lassan haladó autó besurranó tolvaj, szóval nem kell agresszívan fellépni.”

