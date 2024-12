Fehérbe borulhat a szilveszter, 15 fokkal hidegebb lesz, mint tavaly ilyenkor

Idén szilveszterkor jóval hidegebbre kell számítani a tavalyinál: míg 2023 utolsó napján 15 fok is volt, idén alig emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet, borult, párás időre és ónos szitálásra számíthatunk. A HungaroMet tizenkét vármegyére adott ki figyelmeztetést a tartós, sűrű köd miatt.

Ha a szabadban szilveszterezne, ne számítson olyan időjárásra, mint tavaly. Ugyanis a HungaroMet előrejelzése szerint idén jóval hidegebb szilveszter várható, mint 2023 utolsó napján volt. Míg tavaly akár 15 fokig is felmelegedhetett a levegő a napos részeken, most országszerte alig emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Az év utolsó napját többnyire borult, párás, ködös idő jellemzi majd, helyenként ónos szitálással. Az év első hetében hó is eshet.

Kedden valamelyest csökken a felhőzet kiterjedése, de az ország nagy részén megmarad a borult, párás, foltokban tartósan ködös idő. Legnagyobb eséllyel a Dunántúl északnyugati, nyugati részén süthet ki a nap. A borult, ködös helyeken szitálás, ónos szitálás, hószállingózás, illetve zúzmarásodás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában mínusz 4 és 1 fok között valószínű, a napos részeken ennél több fokkal melegebb is lehet.

A HungaroMet továbbá közölte, hogy tíz vármegye citromsárgával van jelölve – ezekre a sűrű, tartós köd miatt adtak ki figyelmeztetést. Ezekben a vármegyékben tartósan, azaz hat óránál is tovább sűrű köd várható, ami a látótávolságot pár száz méterre csökkenti.

Az érintett vármegyék a következők:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Fejér,

Győr-Moson-Sopron,

Komárom-Esztergom,

Somogy,

Tolna,

Vas,

Veszprém,

Zala.

Újév napján, szerdán egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süthet ki a nap, de maradhatnak borult, párás tájak is. A borult részeken szitálás, ónos szitálás nem kizárt. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és 0, a csúcsérték a naposabb tájakon 5 és 11, a borult részeken 5 fok alatt lesz.

