Bejelentették a zuglói előválasztás időpontját, de a főszereplő valószínűleg nem is indul

„Elértük: az előválasztás időpontja 2024. április 11–14.” – jelentette be Facebook-oldalán Sudár Orsolya. A Szikra Mozgalom zuglói polgármesterjelöltje úgy fogalmazott, hogy

a Momentum Mozgalom jelöltjével, Rózsa Andrással hamar meg is tudtunk állapodni tegnap délelőtt az időpontot és a helyszínjavaslatokat illetően. A folyamatban a Civil Választási Bizottság vállalta a közvetítői szerepet. A teljes folyamat átláthatósága, demokratikus mivoltának biztosítása érdekében létrehoztuk a Zuglói Előválasztási Bizottságot is.

Sudár Orsolya megjegyezte: „Az előválasztás intézménye a Fidesszel szembeni harc egyik fontos állomása: engedi a demokratikus folyamatokat, és utat enged az új erők megjelenésének a politikában. Ez egyrészről üdvös, más részről pedig láthatóan az úgynevezett nagypártoknak nem mindig érdeke. Horváth Csaba ellenállása az előválasztással kapcsolatban azt jelenti, hogy az MSZP és ő maga sem szeretné, hogy a kerületben, melyet képviselnek, változás történjen. Ha mégis így gondolja, akkor várjuk szeretettel a következő tárgyalásunkon, majd az előválasztáson.”

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke egy szerdai háttérbeszélgetésen lapunk kérdésére Zuglót illetően leszögezte: hivatalban lévő polgármester esetén nem szeretnének előválasztást sem Zuglóban, sem más pártok hivatalban lévő jelöltjeinél. Kiemelte, hogy Horváth Csabát nemcsak Karácsony Gergely támogatja, hanem a kutatások szerint is utcahosszal vezet Zuglóban.

Az önkormányzati választásokat megelőzően a főváros több kerületében is lesz előválasztás: a Momentum március elsején jelentette be, hogy a XXII. kerületben előválasztást tartanak a momentumos Havasi Gábor és a DK-s Perlai Zoltán részvételével. Kovács Alex Gábor, a Belváros ellenzéki frakciójának vezetője kedden közölte, hogy április 4–7. között lesz a belvárosi előválasztás, amelyen ő és Juhász Péter is indul.