Dobrev Klára jelentette be a DK polgármesterjelöltjét Pápán

Grőber Attila lett a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum, az MSZP, az LMP és a Közösen Pápáért Egyesület polgármesterjelöltje Pápán.

A DK sajtóközleményében leírta, hogy Grőber Attila az „egyetlen garancia arra, hogy megválasztása esetén újra induljon Pápa fejlődése, és hosszú idő után kimozduljon a város tetszhalott állapotából”.

Hangsúlyozzák továbbá, hogy Grőber Attila újra fogja indítani „az Orbán-kormány által leállított iskolafelújítás programot, valamint a pápai önkormányzat balatoni táborának felújítását is, de célul tűzte ki, hogy fejlessze Pápa szociális ellátását, valamint bővítse a helyi idősotthonok férőhelyeit”.

Dobrev Klára arra kérte a pápaiakat, támogassák Grőber Attilát, a demokratikus ellenzéki pártok közös polgármesterjelöltjét. A polgármesterjelölt bemutatásáról készült videó a Demokratikus Koalíció Facebook-oldalán érhető el.

Grőber Attila eredetileg MSZP-s polgármesterjelölt volt, erről 2023 januárjában az Index is írt. Korábban ő volt az MSZP pápai szervetének elnöke is, majd később belépett a DK-ba, most pedig volt pártja is beállt mőgé.