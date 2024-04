Csütörtöktől lehet beadni a választási kérelmeket

A jogszabály szerint a szavazás kiírásának időpontjától függetlenül csak a szavazást megelőző 66. naptól – a június 9-ei választás esetében április 4-étől – lehet az átjelentkezésre, külképviseleti szavazásra jelentkezésre vagy a mozgóurna-igénylésre vonatkozó választási kérelmeket beadni.

A kérelmek legegyszerűbben és legbiztosabban a valasztas.hu oldalon nyújthatók be online azonosítással, vagyis ügyfélkapuval, telefonos azonosítással, elektronikus személyi igazolvánnyal vagy arcképes azonosítással.

A kérelmek beadhatók személyesen is a helyi választási irodákban; ehhez nincs szükség nyomtatvány előzetes kitöltésére, csak a személyazonosságát igazoló érvényes okmányt kell a választónak magával vinnie. Kézbesítési meghatalmazott is leadhatja a kérelmet és át is veheti a választási iroda döntését.

A mozgóurnával vagy a határon túli választók regisztrációjával kapcsolatos beadvány bármely helyi választási irodába beküldhető postai úton.

A kérelmeket a Nemzeti Választási Iroda (NVI) automatikus döntéshozatali eljárásban bírálja el, így az esetek többségében a választópolgárok már néhány másodpercen belül értesülhetnek a döntésről.

Az NVI a döntést a választó tárhelyére küldi meg, de a kérelemben megadható más kézbesítési cím (e-mail vagy postacím) is. Akinek nincs tárhelye és más elérhetőséget sem ad meg, a lakcímére, postán kézbesítik a döntést.

Bizonyos kérelmeket a választás kiírásától függetlenül, folyamatosan be lehet nyújtani. Ilyen például a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok választási regisztrációja, a személyes adatok kiadásának megtiltása, a fogyatékossággal élők szavazásának segítése iránti kérelem vagy más uniós tagállam polgárainak választói névjegyzékbe vétele az EP magyar tagjainak választására.